BLAST Pro Series İstanbul'da şampiyon Astralis
Dünyanın en iyi CS:GO takımlarını bir araya getiren BLAST Pro Series İstanbul'da şampiyon Astralis oldu.
İstanbul’daki büyük organizasyonun favorileri arasında gösterilen Astralis finalde MIBR’ı yenerek 125 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.
Bo3 formatında ve Train haritasında başlayan ilk müsabakayı kazanan Astralis, ikinci harita olan Overpass’ta bu kez MIBR müthiş bir performansla durumu eşitledi.
Inferno haritasında oynanan son maçı 16-14 kazanan Astralis, BLAST Pro Series İstanbul'da şampiyonluk kupasını kaldırdı. İstanbul’daki organizasyonda Türkiye’yi temsil eden Space Soldiers ise turnuvayı 4.sırada tamamladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle