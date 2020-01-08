Blake Griffin sezonu kapattı!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Griffin, sol dizinden artroskopi yöntemiyle ameliyat edildi. 30 yaşındaki basketbolcunun dönüş tarihinin belirsiz olduğu paylaşıldı.ABD basınında çıkan haberlerde ise 6 kez all-star seçilen oyuncunun, sezonu kapattığı öne sürüldü.

Kariyerinde 21,7 sayı, 8,8 ribaunt ortalamaları bulunan Griffin, bu sezon maç başına 15,5 sayı ve 4,7 ribaunt üretti.