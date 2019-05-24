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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.05.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Blackburn Rovers Tugay Kerimoğlu'nu unutmadı

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Blackburn Rovers Tugay Kerimoğlu'nu unutmadı

İngiliz ekibi Blackburn Rovers, eski futbolcusu Tugay Kerimoğlu için özel bir video yayınladı.

İngiliz ekibi 8 yıl boyunca mavi beyazlı formayı giyen ve 10 yıl önce bugün futbola veda eden Tugay Kerimoğlu için özel bir video yayınladı.

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray’ın ardından önce İskoç ekibi Glasgow Rangers’a, daha sonra da o dönem Premier Lig’de yer alan Blackburn Rovers’a transfer olmuştu.

Eski milli futbolcu, 2001’de Blackburn Rovers ile başladığı Premier Lig macerasına yine aynı takımda 2009 yılında nokta koymuştu.

Tugay, İngiliz ekibinde İngiltere Lig Kupası'nı kazandı. Blackburn Rovers'ta 174 maçta 9 gol kaydeden Tugay Kerimoğlu, taraftarın da en sevdiği oyuncu oldu. 2009 yılında kendi isteği ile profesyonel futbol hayatına nokta koydu.

Blackburn Rovers kulübünün kendi kuralları gereği 10 yıldan az formasını giyen futbolcuya jübile yapmaması nedeniyle sezon sonunda profesyonel futbolu bırakma kararı alan alan Tugay Kerimoğlu'nun oynadığı son maç, 32 bin kişilik Ewood Park Stadyumu'nu dolduran futbolseverlerin coşkun sevgi gösterileri sonucunda adeta bir jübileye dönüştü.

Blackburn Rovers Kulubü yönetimi tarafından, karşılaşmadan önce stadyumdaki seyircilere, kağıttan yapılmış Tugay maskeleri dağıtıldı. Karşılaşmayı izlemeye çoğu Türk bayraklarıyla gelen Blackburn Rovers taraftarları, 8 yıldır takımlarında oynanan Tugay'a, karşılaşma boyunca Türk bayrakları ve Tugay maskelerini sallayarak veda ettiler. Taraftarlar, sahadan ayrılan Tugay'ı, "Sen bizim Türk lokumumuzsun" tezahüratları altında dakikalarca ayakta alkışladılar.

Blackburn Rovers Tugay Kerimoğlunu unutmadı

İşte Blackburn Rovers'ın Tugay Kerimoğlu için hazırladığı özel video:


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Blackburn Rovers Tugay Kerimoğlunu unutmadı

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