Blackburn Rovers Tugay Kerimoğlu'nu unutmadı

İngiliz ekibi 8 yıl boyunca mavi beyazlı formayı giyen ve 10 yıl önce bugün futbola veda eden Tugay Kerimoğlu için özel bir video yayınladı.

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray’ın ardından önce İskoç ekibi Glasgow Rangers’a, daha sonra da o dönem Premier Lig’de yer alan Blackburn Rovers’a transfer olmuştu.

Eski milli futbolcu, 2001’de Blackburn Rovers ile başladığı Premier Lig macerasına yine aynı takımda 2009 yılında nokta koymuştu.

Tugay, İngiliz ekibinde İngiltere Lig Kupası'nı kazandı. Blackburn Rovers'ta 174 maçta 9 gol kaydeden Tugay Kerimoğlu, taraftarın da en sevdiği oyuncu oldu. 2009 yılında kendi isteği ile profesyonel futbol hayatına nokta koydu.

Blackburn Rovers kulübünün kendi kuralları gereği 10 yıldan az formasını giyen futbolcuya jübile yapmaması nedeniyle sezon sonunda profesyonel futbolu bırakma kararı alan alan Tugay Kerimoğlu'nun oynadığı son maç, 32 bin kişilik Ewood Park Stadyumu'nu dolduran futbolseverlerin coşkun sevgi gösterileri sonucunda adeta bir jübileye dönüştü.

Blackburn Rovers Kulubü yönetimi tarafından, karşılaşmadan önce stadyumdaki seyircilere, kağıttan yapılmış Tugay maskeleri dağıtıldı. Karşılaşmayı izlemeye çoğu Türk bayraklarıyla gelen Blackburn Rovers taraftarları, 8 yıldır takımlarında oynanan Tugay'a, karşılaşma boyunca Türk bayrakları ve Tugay maskelerini sallayarak veda ettiler. Taraftarlar, sahadan ayrılan Tugay'ı, "Sen bizim Türk lokumumuzsun" tezahüratları altında dakikalarca ayakta alkışladılar.

İşte Blackburn Rovers'ın Tugay Kerimoğlu için hazırladığı özel video:

🗓️ #OnThisDay 24th May 2009:



Today marks 10 years since #Rovers legend Tugay made his final appearance for the club against Tony Mowbray's @WBA side.



We've dug out the farewell video made for the Turkish international, looking back over a memorable eight years at Ewood. 👏🔵⚪️ pic.twitter.com/46GTsK7lub