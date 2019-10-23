BJK - GS derbi maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. İki ezeli rakibin de üç puan için sahaya çıkacağı kritik maç öncesi, derbi maçın biletlerinin satış tarihi merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek. 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak müsabaka öncesi, biletlerin satış tarihi merak ediliyor. İşte, BJK - GS derbi maçının biletleri hakkında ayrıntılar...
Beşiktaş Galatasaray maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz belli olmadı. Ancak söz konusu derbi maçının biletlerinin bugün ya da yarın itibariyle satışa sunulabileceği tahmin ediliyor.
Konuya dair Beşiktaş kulübünden yapılan resmi bir açıklama olması durumunda haberimizde yer vereceğiz.
DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.
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