Bjelica: 'Obradovic'ten çok fazla şey öğrendim'
NBA’in Avrupalı görev adamlarından Nemanja Bjelica, Amerika’da Eurohoops’un sorularını yanıtladı.
Takımının performansı, Sacramento’da bulduğu olumlu ortam, Bogdanovic’in performansı hakkında soruları yanıtlayan Bjelica, en büyük övgüleri de Zeljko Obradovic‘e sakladı:
“NBA’deki dördüncü yılım, artık bu lige alıştım. Çok iyi basketbol oynuyoruz ama sezon uzun, daha 50 maç var. Daha akıllı oynamamız gerekiyor, Denver Nuggets‘a karşı maça iyi başlamadık, bu maçı kazanabilirdik ama ana sorunumuz maça kötü başlamak oldu."
“Evet, burada çok rahatım. Koçum bana güveniyor, çok iyi oyuncularımız var, De’Aaron liderimiz. Onunla oynamak çok kolay. Birbirimizi tanıyoruz, bizim için çok iyi bir ortam burası.”
"Bogdanovic’in henüz NBA’de ikinci senesi ama yıllardır burada oynuyormuş gibi. Bu takım da ona çok uygun. Fenerbahçe‘deki rolünü oynuyor ve oradaki gibi performans gösteriyor. Hala ligin genç oyuncularından.”
“Obradovic hakkında söyleyecek çok fazla iyi şeyim var. Fenerbahçe‘nin basketbolu yanında ondan takım arkadaşlarına, oyuna saygı göstermeyi öğreniyorsun. Çalıştığım en iyi koçlardan biri Obradovic. Onunla basketbol oynamak çok daha kolay. Onun yönetiminde Fenerbahçe’deki son sezonumda kariyerimin en iyi basketbolunu oynadım. Ondan çok fazla şey öğrendim.”
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