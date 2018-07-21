Bjelica NBA'de kaldı
Geleceği merak konusu olan Nemanja Bjelica, NBA'de kaldı.
Sixers'ın 1 yıllık teklifine önce onay verip sonra geri çeviren ve Avrupa'ya döneceğini açıklayan Nemanja Bjelica, Sacramento Kings'le anlaştı.
Yahoo'dan Shams Charania'nın haberine göre; Sırp forvet, Kings ile 3 yıl için 20.5 milyon Dolar'lık bir anlaşma sağladı.
Böylece Bjelica, Fenerbahçe'den takım arkadaşı Bogdan Bogdanovic ile bir araya gelecek.
Ayrıca Bjelica, yönetim kanadında yer alan Vlade Divac ve Peja Stojakovic ile de buluşmuş olacak.
Bjelica, Fenerbahçe ile Euroleague'de MVP olduktan sonra NBA'in yolunu tutmuş ve Minnesota Timberwolves yolunu tutmuştu. (Basketdergisi)
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