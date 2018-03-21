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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
21.03.2018 - 22:23, Son Güncelleme:

Bizi onaylarlarsa yeniden adayım

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Bizi onaylarlarsa yeniden adayım

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yapılan kritik görüşmelere de değinerek “UEFA tarihinin en gerçekçi ve en doğru sunumunu yaptık” dedi.

 GALATASARAY Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak’ın ‘Geleneksel Karadeniz Yemekleri’ davetine Teknik Direktör Fatih Terim ile birlikte katılan Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mayıs ayında yapılacak genel kurulda yeniden aday olduğunu belirtti. Cengiz “Bizi onaylarlarsa ben aday olurum ve adayım. En zor dönemde arkadaşlarımla 190 milyon TL’yi aşkın nakit ödeme yaptık. Vergi borçları, factoring ödemelerini yaptık. Büyük sorunlarla uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘UEFA YELLOW FRİDAY’İ SEVDİ’

UEFA ile görüşmeler içinde konuşan Cengiz, şunları söyledi: “UEFA tarihinin en gerçekçi ve en doğru sunumunu yaptık. Uefa bizden samimiyet, doğru konuşma ve şeffaflık istiyor.

İbra yada ibrasızlık UEFA’yı etkilemez. UEFA, camiaların verdiği sözlere bakar. Bu camianın vereceği bir karar. Loca satışlarımız 17 milyon TL’ye ulaştı. GS Store’daki Yellow Friday kampanyası onların da hoşuna gidiyor. Uzun vadeli rakamlar istiyorlar. Hiçbir noktayı boş bırakmıyoruz. Yönetimdeki tüm arkadaşlar neredeyse eve gitmiyor.”

‘HAKEMLER RAKİPLERE CİMRİ’

FENERBAHÇE maçıyla ilgili olarak “Birçok kişi beni aradı ve tebrik etti. Galatasaray uzun yıllardan beri normal bir deplasman maçı oynar gibiydi. Yenmek isterdik ama olmadı” derken, hakemlerin takımına çok sarı kart gösterdiğini belirtti ve şunları söyledi: “Hakemler hakim olmayı bıraksınlar. Gördüğünü çalsınlar. Rakip kendisine göre değerlendirme yapıyor ancak iki kırımız kart verilseydi o üç penaltı durumu olmazdı. Galatasaray’a karşı düdük çalmada çok cesurlar ama rakibe karşı çok cimriler.”

‘ÖZBEK İLE SIKINTI YOK’

SELEFİ Dursun Özbek ile kavga etmek niyetinde olmadığını belirten Başkan Cengiz “Ben normalde Dursun Özbek’le bir araya gelirim ve kişisel bir problemim yok. Bütün başkanlara olduğu gibi ona da saygım var. Sadece bazı tepkilerim oldu. Ama daha az tepki verebilirim” dedi.

‘HAVAYA GİRDİK’

HEM Abdurrahim Albayrak’ın hem de Fatih Terim’le futbolcuların şampiyonluk havasına girdiğini belirten Cengiz “Umarım, Galatasaray averajla da olsa tek puanla farkla da olsa şampiyon olur. Eğer bir rakibimiz hakkı ile şampiyon olursa onu da tebrik ederim” dedi.

‘ACI BİZİM İKİNCİ ADIMIZ’

DÜNKÜ yemek sırasında başkan Mustafa Cengiz, Terim’e dönerek “Acı sever misiniz?” diye sordu. Tecrübeli teknik adam ise başkan Cengiz’e espri ile yanıt vererek “Acı bizim ikinci adımız. Bir Adanalı’ya da bu soru olmadı” dedi.

EVLİLİKLERİMİZ İYİ BOŞANMALAR YANLIŞ

Sarı kırmızılıların başkanı, 7.5 milyon TL tazminat isteyen Hırvat teknik adam gönderilirken eski yönetimin bu süreçte kendisiyle hiç görüşmediğini belirtti.

G.SARAY’da ligin ilk yarısında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan 2-1’lik yenilgi sonrası görevine son verilen teknik direktör Igor Tudor, sarı kırmızılı kulüp aleyhinde 7.5 milyon TL’lik tazminat davası açtı. Konuyu doğrulayan Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz “1.5 milyon Euro yani 7.5 milyon TL’lik dava açtı. Sayın Tudor ile bu şekilde ayrılmak istemezdik. Geliş şeklini onaylamadık, gidiş şeklini de onaylamadık. Hoş değildi. Türkçe’de, ‘Gelişi kötü olanın gidişi berbat olur.’ diye bir söz var. Bu da öyle bir şey oldu. Anlaşarak dava yoluna gitmeseydi iyi olurdu ama anlaşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

‘ÇÖZMEYE ÇALIŞACAĞIZ’

Mustafa Cengiz, Tudor’un açtığı davanın, ayrılık sürecinde Hırvat teknik adama reva görülen muamelenin bir sonucu olduğunu ima ederek şu ifadeleri kullandı: “Biz Galatasaray olarak evlilikleri çok iyi yapıyoruz ama ayrılıklarda ve boşanmalarda çok doğru davranmıyoruz. Tudor’la yollar ayrılmış ama kendisiyle hiç konuşmamışlar, görüşmemişler. Daha önce Prandelli ve Riekerink’te de aynı sorunlarla karşılaşmıştı Galatasaray Kulübü. Bütün yardımcılarıyla birlikte Tudor kulübü mahkemeye vermiş. Şimdi biz bu sorunu çözmeye çalışacağız.”

‘O DURUMDA ŞİİR BİLE YAZILIR’

GEÇEN haftaki F.Bahçe derbisini Başbakan Binali Yıldırım ve Fenerbahçeli yöneticilerle birlikte izleyen Mustafa Cengiz, o anlarla ilgili olarak “Başbakanım çok iyi bir futbol izleyicisi, çok ince espiriler yaptı. Ben sıfır moddayım, rakibe saygıyı esas alıyorum, orada buzdolabı gibi durmak zorundayım. İçimde fırtınalar koptu, o durumda şiir bile yazılır” diye konuştu.

Burak Elmas’la sıkıntısı olduğu iddialarını yalanlayan Başkan Cengiz “Birlikte mücadeleye girdiğim hiçbir arkadaşıma ‘git’ demem. Onlar memnun olmayıp ayrılabilir. Burak kardeşim İngiltere’ye gidip geliyor. Tam olarak katılamıyor. Bu da medyada yanlış değerlendiriliyor. Benim şahsen bir sorunum yok, kimseyle de sorunum yok” ifadelerini kullandı.

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