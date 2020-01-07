'Bize 2 milyon TL bütçe verdiler!'

Spor Arena / İsmail ER | Beşiktaş’ın YouTube hesabında açıklamalarda bulunan İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, bütçe olarak kısıtlı olduklarını belirtip, “Federasyon bize 2 milyon TL bütçe verdi” dedi. “Elimiz kolumuz bağlı” diyen Dalgakıran, “Sihirli değneğimiz yok. Kaynaklarım sınırlı. Federasyon bana diyor ki, ‘En fazla 2 milyon TL harcayabilirsin.’ Biz şikayetimizi yaptık, hesaplamalarınız yanlış dedik. “Bize diyorlar ki, ‘Onu gönderin, bunu alın!’ Biz daha bugünü ödeyemiyoruz” şeklinde konuştu.

‘Takım neredeyse küme düşüyordu'

DALGAKIRAN şöyle devam etti: “Biz şampiyonluğa gidiyoruz. Sezon başına nasıl bir takım aldık? Küme düşüyordu takım. Biz kulübü nasıl aldık? Bizi karşılayan başkan, pazarlama müdürü, kimse yoktu arkadaşlar. Bir kişi bize devir teslim yapmadı. Biz elimizi nereye atsak ağır problemlerle karşılaşıyoruz. Kulübün masası sandalyesi hacizli. Bir daha kulübün bu hale gelmemesi gerek. Biz bu durumu çok çabalayarak aşacağız. bizi seçen, değişim isteyen Beşiktaşlıların güvenini boşa çıkartmayacağız. Seneye sahneye çıkacağız. prangalarımızı kıracağız.”

‘Kulüpler anlaşmayla kurtulamıyor’

“Biz geldik, Ziraat Bankası ile anlaşma yapılmış. Bu anlaşmaya bakın, bankalar da bu anlaşmayla paralarını alamıyorlar, kulüpler de kurtulamıyor. Neden yaparsın bu anlaşmayı? Bizim bir çözümümüz var; 10 yıl vadeli bir kredilendirme çalışması yapılırsa gelirlerimizi nasıl artıracağımızı ortaya çıkarırız. Hedeflerimizin yüzde 60’ına ulaşsak dahi düzlüğe çıkarız. İçinde bulunduğumuz durumu değerlendirmeliyiz. Kulübün geleceği satılarak, bugün parlaklık yaratılmış.”

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