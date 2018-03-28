Bizde kimsenin parası kalmaz
Cengiz, sermaye artırımından sonra gelir elde edince, alacağı olan menajerlerin icra takiplerine başladığını söyledi. Cengiz “Bunları not alıyoruz. Galatasaray’da kimsenin parası kalmaz” diye konuştu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Sportif AŞ’nin yaptığı sermaye arttırımında ciddi gelir elde ettiklerini ancak akabinde menajerlerin üst üste icra takibi başlattığını söyledi. Cengiz, Sancaktepe’deki Sporcu Performans Laboratuvarı’nın karne dağıtımı töreni sonrasında yaptığı açıklamada “Sermaye artırımından sonra menajerler yıllardır alamadıkları ücretler için bizi bombardımana tutuyor. Siz ayağa kalkıp yürümeye başladığınızda omuzlarınıza basıp indirmeye çalışıyorlar” dedi.
‘Hisseler değer kazandı’
“Bunları not alıyoruz” diyen Cengiz “Buradan ilan ediyorum. G.Saray’da kimsenin parası kalmaz. Galatasaray kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz” diye konuştu. Taraftarların desteğine de değinen Başkan Cengiz “Camia ayağa kalkmış halinde.
GS Store mağazalarında satışlar 3 katına çıktı. Borsa da 1 liralık hisse 2,4 kat değer kazandı. Seyirci 40 bine gidiyor. Hedefimiz 50 bin seyircinin stada gelmesi. Üç milyon lirayı aşkın kombine sattık” ifadelerini kullandı.
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