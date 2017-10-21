Biz en iyisiyiz... Tabii ki Fener'i yeneceğiz!

Lige iyi bir başlangıç yaparak ilk 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisinde de başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor.
Derbi öncesi Fenerbahçe ile arasında 8 puan fark bulunan Galatasaray, üst üste kritik maçlar oynayacağı bu dönemi en az kayıpla atlatmanın hesaplarını yapıyor.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Teknik direktör Tudor derbiye ayrı program yapmadı, yönetim özel prim belirlemezken, oyuncular da galibiyete inanıyor
Geçen sezon oynadığı 6 derbiyi de kazanamayan ve 5 kez sahadan yenilgiyle ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe'ye farklı şekilde motive oldu! Önceki senelerin aksine Florya cephesinde derbiye özel hazırlık yok. Teknik direktör Tudor, ligde geride kalan 8 maça takımını hazırladığı şekilde bu hafta içinde programını uyguladı. Yine futbolculara bir gün izin verildi, hafta ortasına çift idman koyuldu, takımın temposu korundu. "Biz daha iyi takımız. Fenerbahçe'yi yeneceğiz'' diyerek kendilerine güvenen sarı-kırmızılı futbolcularla özel görüşme yapılmadı. Takımın sakin kalmasına özen gösteren Başkan Dursun Özbek derbi öncesi susma kararı aldı. Cim Bom'da bu maça özel prim de yok.
ASLAN ÇALIŞIYOR
Galatasaray, dün yaptığı idmanla derbi hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda futbolcuların, ısınma bölümünün ardından gruplar halinde ayak tenisi oynadıkları belirtildi.