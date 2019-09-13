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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
13.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'Biz cepheyi de oyunları da bozarız'

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'Biz cepheyi de oyunları da bozarız'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendilerine karşı bir cephe ve algı yönetimi olduğunu savunarak, “Varsa bu cepheyi de oyunları da bozarız. Gücümüz buna yeter” dedi.

 Aroma ile dün yapılan sponsorluk anlaşması töreninde soruları yanıtlayan Cengiz, “Taraftarımızın ajan provokatörlere dikkat etmelerini istiyorum. Sanki G.Saray’ı cezalandırmak ister gibi, bir eğilim hissediyoruz. Nereden hissediyoruz? ‘Son iki şampiyonluk şaibelidir’; isim veriyor; ‘İki hakem’. Ve o iki hakemi askıya alıyorlar. ‘Ey hakemler G.Saray lehine hata yaparsanız cezalandırılırsınız. Aleyhine hata yaparsanız verin sarı, kırmızı kartı. Korkmayın! Ne olacak başkanı konuşur ceza alır, teknik direktörü konuşur ceza alır’ diyorlar ve veriyorlar" dedi.

Geçen yıldan kalma rahatsızlıklar

Sezon başında yeni seçilen federasyona beyaz bir sayfa açılması gerektiğini söylediklerini hatırlatan Cengiz, “Geçen yıldan kalan bir takım rahatsızlıkları kör gözüne tekrar sahaya sürülmesi, hakemlerin Galatasaray’a faul-sarı-kırmızı kart gösterme cesareti, bizi rahatsız ediyor” diye konuştu. Beşiktaş Başkanı Fikret  Orman’ın yakın zamanda geçen sezona dair yaptığı açıklamalara da göndermede bulanan Mustafa Cengiz, “Biz rakiplerimize değerli diyoruz. Kendimize duyduğumuz saygıdan. Ama rakiplerimizin bazıları şampiyonluklarımıza ‘lekeli şampiyonluk’ deme cüretini gösteriyor. Hiçbir temele dayanmıyor, bir taç için!” ifadelerini kullandı.

Stat kapasitesi 10 bin artacak

Orman’ın başkanlığını yürüttüğü Kulüpler Birliği’ni de tanımadıklarını kaydeden Cengiz, “Zaten birliğe de birlik demeye dilim varmıyor. Çünkü içinde bir takımın olmadığı bir birlik yok hükmündedir. Bizim için de maalesef yok hükmündedir. Bunun düzeltilmesini istiyorum” dedi. G.Saray İkinci başkanı Yusuf Günay ise stadın kapasite artırımı için başvurduklarını belirterek, “Ayakta seyirciye bakanlık izniyle imkân tanındı. 10 bin küsur ilave bir kapasite artırımı olacak. En kısa sürede bu artırımı gerçekleştireceğiz. Şampiyonlar Ligi maçlarında portatif koltuklarda izlenebilecek” dedi.

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