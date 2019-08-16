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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Koray DURKAL
16.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Biz böyle bir lig istiyoruz

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Biz böyle bir lig istiyoruz

İki İngiliz ekibini karşı karşıya getiren mücadele, bir Premier Lig maçından farksızdı. Futbolcular dürüst ve centilmendi. Kritik pozisyonlarda bile hakeme itiraz etmediler. En önemlisi de bu muhteşem maçın başrolünde bir kadın hakem; Stephanie Frappart vardı...

İstanbul'da önceki gece muhteşem bir UEFA Süper Kupa maçı izledik. Bir yanda Liverpool ile Chelsea’yi karşı karşıya getiren mücadele bir Premier Lig maçından farksızdı. Daha da önemlisi bugün başlayacak Süper Lig öncesi bizlere de önemli bir ders niteliğindeydi. Oynanan 120 dakika ve seri penaltı atışları sonrası zihinlerde oluşan tek bir düşünce vardı; “Biz de böyle bir lig istiyoruz...”

Futbolcular hakeme çok saygılı davrandı

Maçı kadın hakem Stephanie Frappart’ın yönetmesi UEFA’nın cinsiyet ayrımcılığına son verilmesi yönünde en önemli adımlarından biriydi. Gerek teknik yönetimler gerekse futbolcular maç boyunca Frappart ve ekibine saygıyı hiç elden bırakmadılar.

Alkışların büyüğü Stephanie Frappart’a

UEFA’nın en cesur ve isabetli kararlarından biriydi Stephanie Frappart’ın bu maça atanması. Erkek futbolundaki üst düzey bir organizasyonun finalini yöneten ilk kadın olarak tarihe geçen Frappart da kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Fransız kadın hakem. Premier Lig temposundaki maçın hızına ayak uydurmayı bildi.

Dürüstçe ve centilmence mücadele ettiler

Dev maçta iki takımın futbolcuları da hakemi aldatmaya yönelik en ufak teşebbüste bile bulunmadılar. Kulübedeki hocalar ya da yardımcıları hakeme tepki vermedikleri gibi birbirleriyle de polemiğe girmediler. İki takımın taraftarları da gerek maç öncesi gerek maç sonrası taşkınlık yapmadan futbolun bir eğlence olduğunu gösterdiler.

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