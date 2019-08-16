Biz böyle bir lig istiyoruz
İki İngiliz ekibini karşı karşıya getiren mücadele, bir Premier Lig maçından farksızdı. Futbolcular dürüst ve centilmendi. Kritik pozisyonlarda bile hakeme itiraz etmediler. En önemlisi de bu muhteşem maçın başrolünde bir kadın hakem; Stephanie Frappart vardı...
İstanbul'da önceki gece muhteşem bir UEFA Süper Kupa maçı izledik. Bir yanda Liverpool ile Chelsea’yi karşı karşıya getiren mücadele bir Premier Lig maçından farksızdı. Daha da önemlisi bugün başlayacak Süper Lig öncesi bizlere de önemli bir ders niteliğindeydi. Oynanan 120 dakika ve seri penaltı atışları sonrası zihinlerde oluşan tek bir düşünce vardı; “Biz de böyle bir lig istiyoruz...”
Futbolcular hakeme çok saygılı davrandı
Maçı kadın hakem Stephanie Frappart’ın yönetmesi UEFA’nın cinsiyet ayrımcılığına son verilmesi yönünde en önemli adımlarından biriydi. Gerek teknik yönetimler gerekse futbolcular maç boyunca Frappart ve ekibine saygıyı hiç elden bırakmadılar.
Alkışların büyüğü Stephanie Frappart’a
UEFA’nın en cesur ve isabetli kararlarından biriydi Stephanie Frappart’ın bu maça atanması. Erkek futbolundaki üst düzey bir organizasyonun finalini yöneten ilk kadın olarak tarihe geçen Frappart da kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Fransız kadın hakem. Premier Lig temposundaki maçın hızına ayak uydurmayı bildi.
Dürüstçe ve centilmence mücadele ettiler
Dev maçta iki takımın futbolcuları da hakemi aldatmaya yönelik en ufak teşebbüste bile bulunmadılar. Kulübedeki hocalar ya da yardımcıları hakeme tepki vermedikleri gibi birbirleriyle de polemiğe girmediler. İki takımın taraftarları da gerek maç öncesi gerek maç sonrası taşkınlık yapmadan futbolun bir eğlence olduğunu gösterdiler.
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