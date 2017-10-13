"Bugün bence ilk yarı oynadığımız kötü oyunun karşılığı olan mağlubiyetle buradan ayrılıyoruz. Oynamamız gereken futbolu 2-0'dan sonra oynamaya başladık. İlk yarı o reaksiyonu gösteremedik. Bazen sertlik olur, bazen arkadaşınızın çabası sizi motive eder. Biz Beşiktaş olarak bunun üstesinden geliriz. Buna inancım tam. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Puan farkı açılabilir ama 3 puanlı sistemde büyük bir fark olacağını zannetmiyorum. Önemli olan bizim reaksiyonumuz. Başakşehir maçıyla istediğimiz seviyeye ulaşacağımızı düşünüyorum." (Ajansspor)