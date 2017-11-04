Biterken dünyaları kaybetti! Fenerbahçe...

Osmanlıspor karşısında 1-0 önde konumda yer alan Fenerbahçe, 89.dakikada Umarı'ın golüne engel olamadı ve 2 puan kaybetti. Geçen hafta Kayserispor maçında son anlarda Asamoah Gyan'ın golüne engel olamayan ve yine 2 puan kaybeden Fenerbahçe, 4.haftada M.Başakşehir karşısında son anlarda Kerim Frei'ın golüne engel olamadı ve 1 puan kaybetti
Fenerbahçe'nin bu sezon son anlarda gol yediği ve puan kaybettiği maçlar
4.hafta Fenerbahçe-M.Başakşehir 2-3 (90.Kerim Frei) - 1 puan kaybı
10.hafta Fenerbahçe-Kayserispor 3-3 (90+4.Asamoah Gyan) - 2 puan kaybı
11.hafta Osmanlıspor-Fenerbahçe 1-1 (89.Aminu Umar) - 2 puan kaybı (Ajansspor)