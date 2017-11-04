Bisiklette yeni heyecan! Gran Fondo...

Amatör ve orta seviyede yol bisikleti süren insanlar, ilk kez bu yarışta performanslarını ortaya koyma fırsatı buldu. Nitekim farklı şehirlerden yaklaşık 400 bisiklet sporcusu Kapadokya’ya gitti ve yarıştı. Bu rakam zaten o zamanlar Türkiye’de yol bisikletine binen insanların azımsanamayacak bir kısmıydı.

Öte yandan Velotürk, yarıştan elde edilen gelirle “Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet ulaştırmak” gibi güzel bir hayal de taşıyordu. Kapadokya’daki misafirperver ve heyecanlı hava, organizasyon, Velotürk’ün uğruna çalıştığı bu güzel hayal ve elbette Türkiye’deki bisikletliler öyle güzeldi ki yarış hem sportif hem kültürel açıdan büyük yankı uyandırdı.

Ülkede bisiklet sporunun hala o sönük döneminden kurtulduğu, parıl parıl parladığı söylenemez. Fakat 2015’te ilk kez ve yalnızca bir adet düzenlenen o Gran Fondo yarışı öyle bir etki yarattı ki, 2016’da dört farklı şehirde -Kayseri, Nevşehir, Bursa, İzmir- daha büyük kitlelere ulaştı. Artık çok daha fazla insan yol bisikletine biniyor ve bisiklet sporunu aktif olarak takip ediyor. Velotürk’ün iki yıl önce yaktığı o kıvılcımla, 2017’de de farklı organizatörler yeni yeni şehirlerde Gran Fondo yarışları düzenliyor ve Tour de France’taki o hem sportif hem turistik atmosfer, ilmek ilmek Türkiye’nin dört bir yanına yayılıyor.

Yarın 2017’nin son Gran Fondo yarışı ve Velotürk’ün bu seneki tek organizasyonu Gran Fondo Çeşme gerçekleşecek. Geçen sene ilk kez gerçekleştirilen ve katılımcılar tarafından hayli benimsenen bu yarış, tepeden yuvarlanmış kartopu gibi öyle büyüdü ki yarışa 1500 bisiklet sporcusu kayıt yaptırdı. Bu, şu ana kadar Türkiye’de gerçekleştirilmiş en yüksek katılımlı bisiklet yarışı olacak. İstatistiksel bir çerçeveden bakınca, bisiklet sporunun amatör seviyelerde her yıl yaklaşık yüzde yüz oranda, çığ gibi büyüdüğünü söylemek mümkün. Yakında bu yarışların turistik olarak da daha fazla ilgi göreceğini ve yıllardır futbol sevdasıyla heba olan yatırımların, bisiklet gibi alternatif ve katılıma açık sporlara yönlendirilmesiyle daha güzel sonuçlar getireceğine inanıyorum.

UMUT VEREN GELİŞME

Şahsen bizdeki Gran Fondo yarışlarının en vurucu bulduğum yanı ise genel katılımcı sayısındaki artıştan ve işin ticari boyutundan ziyade 16-18 yaşları arasındaki sporcuları kapsayan Genç Erkek ve Genç Kadın kategorileri. Türkiye’deki ilk Gran Fondo yarışlarında birkaç kişinin katılımıyla sınırlı kalan Genç Erkek kategorisi ve katılım olmaması sebebiyle hiç açılmayan Genç Kadın kategorisi, Gran Fondo Çeşme’de toplam 50 genç bisiklet sporcusuyla dolacak. Kıtalararası bisiklet takımlarında, yani gerçek anlamda profesyonel takımlarda yarışan sadece bir Türk bisikletçisi olduğunu düşünürsek, gençlerdeki bu eğilim Türkiye’de bisiklet sporunun geleceği için umut yeşertiyor.

Hem bu tip özel organizasyonlarda hem de federasyon tarafından düzenlenen etkinliklerde Genç kategorisine özen göstermek, buradaki sporcuları mercek altına almak ve onların gelecekleri için yatırım yapmak, Türk bisiklet tarihinde hiç göremediğimiz başarıların gelmesinin anahtarı.

Yarın gerçeklececek Gran Fondo Çeşme’de Türkiye’nin en büyük katılımlı bisiklet yarışını göreceğiz. Türkiye’de bisikletin mevcut durumunu ve geleceğini görmek isteyen herkese bu bahaneyle bir Çeşme kaçamağı yapmasını öneriyorum.