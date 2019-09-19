Birol Ünsal: "Türk bayrağı görmek istemiyoruz dediler"

Yunanistan'ın Veria kentindeki maçlarda yaşananlarla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, "Siz ne kadar iyi niyetli de olsanız mayalarında bir hazımsızlık var. Türkiye'ye karşı mayalarında bir arıza var. Açıkçası bizden ne kadar korktuklarını gördük. Sporda bunlar olmamalı. Biz neticede oraya top oynamaya gittik." dedi.

"Yunanistan'daki maçta hentbol için Avrupa kupası ortamı yoktu." diyen Ünsal, "Selanik takımı olmasına rağmen maçı 75 kilometre uzaktaki Veria diye bir kente aldılar. PAOK taraftarlarının ırkçı ve fanatiklerinin orada olduğunu gördük. Yaşadıklarımız, gördüklerimiz gerçekten çok çirkindi. Hakemlerin ve gözlemcinin basiretsizliği de buna eklenince korku gibi iki maç yaşadık. Özellikle birinci maçta her şey çok kötüydü." değerlendirmesinde bulundu.







Muratpaşa Belediyespor Başantrenörü Birol Ünsal, müsabakadaki bayrak krizini aşmak için her türlü çabayı gösterdiklerini ancak Yunan yetkililerin tam tersi bir davranış içinde olduklarını ifade etti.

Uluslararası kurallarda iki takımın anlaşması sonrasında maçın bayraksız oynanabileceğini belirten Ünsal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunanlar bize bayraksız oynamayı teklif ettiler. Hatta 'Burası çok fanatik bir yer. Biz Türk bayrağı görmek istemiyoruz' dediler. Biz de 'Madem problem olacak iki bayrak da olmasın' dedik. Ancak maç anında gittiğimizde salonda Yunan bayrağı vardı. Gözlemciye bunu ilettik. O da kendisinin olayı rapor edeceğini, başka yapacağı bir şey olmadığını söyledi. İkinci maçta bunu çözeceklerini söylediler. Ama yine yapmadılar. Her şeye rağmen Türk bayrağını oraya asmamayı göze aldılar. Biz de sadece milli formamızla, malzemelerimizle maça çıktık. Ancak bunu yapabildik. Spor adına bunların konuşulması güzel değil. Yunanların ırkçılığı, hentbolun ve sporun önüne geçti."



- "Hakemler çok çaresiz kaldı"



Başantrenör Birol Ünsal, eşleşme sonrasında iki kulübün iki maçı da Yunanistan'da oynama konusunda anlaştığını ancak iyi niyetlerinin kurbanı olduklarını belirtti.

Birol Ünsal, şu ifadeleri kullandı:

"Hakemler çok çaresiz kaldı. İlk tur olduğu için bu tür maçlara üst düzey hakem vermiyorlar. En basit kuralları bile uygulamakta imtina ettiler. Bunlar uluslararası maçlarda maalesef oluyor. Gözlemciler ve hakemler ev sahibi takımı doğal olarak kolluyor. Polisler, yöneticiler hepsi işin içerisinde. Yönetici, 'Türk bayrağını görmeye tahammül edemiyoruz' diyebiliyor. Bu kadar net. Polisiyle askeriyle ve el birliğiyle orada resmen intikam edasında bir maç oynadılar. Biz giderken bu kadarını tahmin etmiyorduk. İki kulüp karar verdi ancak iyi niyetin kurbanı olduk diyebilirim."

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