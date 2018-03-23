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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
23.03.2018 - 15:19, Son Güncelleme:

Birkan Batuk, One Team çalışmasında antrenörlük yaptı

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Birkan Batuk, One Team çalışmasında antrenörlük yaptı

Anadolu Efes Spor Kulübü’nün Okyanus Kolejleri ile birlikte genç nesle özgüven ve spor yapma alışkanlığı kazandırma hedefli çalışmalar yürüttüğü One Team projesi, sekiz haftalık sürecin ardından sona erdi.

Basketbolun metaforları kullanılarak sosyalleşme, iletişim kurma, odaklanma, takım olma bilincine erişme, paylaşma ve hedef koyma gibi konularda eğitimlerin verildiği projenin son çalışmasında ise kulübün One Team Elçisi Birkan Batuk antrenörlük yaptı.

Birkan Batuk, Anadolu Efes Spor Kulübü Genç Takımı Yardımcı Antrenörü ve Yıldız A Takımı Baş Antrenörü Ozan Havuzlu ile birlikte Okyanus Kolejleri eğitmenlerinin de yer aldığı çalışmada genç kardeşlerine şu sözleri söyledi:

“Burada sadece basketbol eğitimi almadınız”

“Bir One Team projesinin içerisinde yer almak hem benim hem de sizler için çok önemli bir şans. Çünkü burada sadece temel basketbol eğitimini almadınız. Basketbol eğitimlerinin içerisinde takım olmanın, iletişimin, spor disiplininin, zaman yönetiminin, arkadaşlığın ve motivasyonun önemini vurgulayan çalışmalar yaptınız.

Sizinle bir araya gelmek de beni ayrıca çok mutlu etti. Buradan aldığınız bilgileri hayatınız boyunca kullanacağınıza eminim. Çünkü hepiniz, One Team eğitimi almış ayrıcalıklı bireyler haline geldiniz. Hem eğitim hem de spor hayatınızda sizlere büyük başarılar diliyorum.”

Birkan Batuk yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda eğlenceli dakikalar yaşayan One Team katılımcıları, böyle anlamlı bir projenin parçası oldukları için okulları Okyanus Kolejleri ve Anadolu Efes Spor Kulübü’ne teşekkür ettiler.
One Team çalışmalarının öğrencilerin sosyal yaşamlarına katkıları ise sekiz hafta süresince gerçekleştirilen anket ve inceleme çalışmaları ile birlikte gözlemlendi.

Anadolu Efes Spor Kulübü, eğitim ve sporu aynı çerçevede buluşturan One Team projelerini hayata geçirmeye, gelecek sezonlarda da devam edecek.

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