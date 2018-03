Birkan Batuk, One Team çalışmasında antrenörlük yaptı

Basketbolun metaforları kullanılarak sosyalleşme, iletişim kurma, odaklanma, takım olma bilincine erişme, paylaşma ve hedef koyma gibi konularda eğitimlerin verildiği projenin son çalışmasında ise kulübün One Team Elçisi Birkan Batuk antrenörlük yaptı.



Birkan Batuk, Anadolu Efes Spor Kulübü Genç Takımı Yardımcı Antrenörü ve Yıldız A Takımı Baş Antrenörü Ozan Havuzlu ile birlikte Okyanus Kolejleri eğitmenlerinin de yer aldığı çalışmada genç kardeşlerine şu sözleri söyledi:



“Burada sadece basketbol eğitimi almadınız”



“Bir One Team projesinin içerisinde yer almak hem benim hem de sizler için çok önemli bir şans. Çünkü burada sadece temel basketbol eğitimini almadınız. Basketbol eğitimlerinin içerisinde takım olmanın, iletişimin, spor disiplininin, zaman yönetiminin, arkadaşlığın ve motivasyonun önemini vurgulayan çalışmalar yaptınız.



Sizinle bir araya gelmek de beni ayrıca çok mutlu etti. Buradan aldığınız bilgileri hayatınız boyunca kullanacağınıza eminim. Çünkü hepiniz, One Team eğitimi almış ayrıcalıklı bireyler haline geldiniz. Hem eğitim hem de spor hayatınızda sizlere büyük başarılar diliyorum.”



Birkan Batuk yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda eğlenceli dakikalar yaşayan One Team katılımcıları, böyle anlamlı bir projenin parçası oldukları için okulları Okyanus Kolejleri ve Anadolu Efes Spor Kulübü’ne teşekkür ettiler.

One Team çalışmalarının öğrencilerin sosyal yaşamlarına katkıları ise sekiz hafta süresince gerçekleştirilen anket ve inceleme çalışmaları ile birlikte gözlemlendi.



Anadolu Efes Spor Kulübü, eğitim ve sporu aynı çerçevede buluşturan One Team projelerini hayata geçirmeye, gelecek sezonlarda da devam edecek.