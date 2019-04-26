Biri şampiyonluk, diğeri kümede kalma derdinde! iddaa'da öne çıkan...
Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında 3 puan farkla zirvede bulunan Başakşehir, kümede kalma savaşı veren Göztepe'yi konuk ediyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'da öne çıkanlara göz atalım...
- Alexandu Epureanu ve Arda Turan sakat.
- Son 4 haftada 7 puan kaybedip şampiyonluk yolunda Galatasaray'ı 3 puana kadar yaklaştırdılar!
- Son 7 iç saha maçında sadece 4 gol yediler ama 3 kere puan kaybettiler.
- Sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin, Lumor Agbenyenu, Nabil Ghilas, Lamine Gassama, Kadu, Adama Traore bu deplasmanda görev alamayacak.
- Son 4 haftada sürekli kayıp yaşayan Göztepe, 27 puanla 17. sırada 30. haftaya giriyor...
- Ligdeki son 6 deplasmandan çıkartabildikleri puan ise sadece 1!
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Başakşehir'in ligdeki son 11 maçının 10'unda gol aralığı 2-3 olarak sonuçlandı. (TGS 2-3 iddaa oranı - 1,85)
- Başakşehir geride kalan 29 haftada 18 galibiyet elde ederken, Göztepe ise 18 mağlubiyet aldı. (MS1 iddaa oranı - 1,15)
- Başakşehir, evindeki son 7 maçın tamamında gol atarken, Göztepe ise deplasmandaki son 6 maçının tamamında kalesinde gol gördü.
MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?
Başakşehir, geçen haftaki Çaykur Rizespor puan kaybı sonrası şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı. 3 puanlık avantaja sahip olsalar da zirve yolundaki en kritik karşılaşmayı Galatasaray'a karşı zor bir atmosferde oynayacak olmaları unutulmamalı. Hafta arası Moldova basınında Epureanu'nun sezonu kapattığı haberleri yer aldı. Onun varlığı takım adına büyük kazançken yokluğu da büyük bir eksiklik.
Göztepe, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Beto, Titi, Castro, Poko, Borges, Serdar Gürler, Yasin Öztekin, Deniz Kadah, Halil Akbunar ve Jerome gibi kaliteli oyunculara sahip olan bir takımın küme düşmeme mücadelesi veriyor olması oldukça tuhaf. Takım olma olgusunda büyük sıkıntılar yaşıyorlar.
İki takım açısından zor ve hedef olarak farklı anlam içeren bir 90 dakika olacak. Başakşehir şampiyonluk, Göztepe ise kümede kalma yolunda galibiyet hedefliyor. Ligde kritik haftalara girdik. Takımlar daha temkinli. Başakşehir zor gol yiyor. Göztepe'nin ise oynadığı son 6 maç 2.5 altı bitti. Yüksek orandan 3 gol olmaz tercihi değerlendirilebilir. Benim tercihim ise biraz daha garantiye gidip 3.5 gol altı şeklinde.
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