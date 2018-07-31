Birhan Vatansever yeniden Galatasaray'da
Galatasaray'ın altyapısından yetişen Birhan Vatansever, takıma geri döndü.
Galatasaray geçen sezon Bandırmaspor’da oynayan Birhan Vatansever ile 4 senelik anlaşma sağladı.
Galatasaray altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe geri döndü.
2011 yılından bu yana sarı-kırmızılıların çeşitli altyapı kademelerinde görev alan Vatansever, defansif orta saha olarak görev yapıyor. Fatih Terim, form durumuna göre Birhan'a şans vermeyi düşünüyor.
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