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Basketbol
AA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 16:42,Son Güncelleme:/

Birevim Elazığ İl Özel İdare: 87 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 84

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Birevim Elazığ İl Özel İdare: 87 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 84

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, evinde Fenerbahçe Öznur Kablo'yu 87-84 yendi.

Salon: Elazığ İl Özel İdare

Hakemler: Uğur Özen, Ozan Gönen, İsmail Binbir

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Williams 34, Vaughn 24, Kübra Erat, Slonjsak 15, Nevin Kristen Vatansever 7, Nihan Demirkol 4, Sanem Gamze Zeren 3

Fenerbahçe Öznur Kablo: Olatayo Williams 8, Olcay Çakir Turgut 8, Iagupova 29, Zandalasini 21, Stokes 2, Ayşe Cora, Sevgi Uzun 5, Tuğçe Canitez 9, Gonzales 2

1. Periyot: 26-14
Devre: 48-37
3. Periyot: 63-58

5 Faulle Çıkanlar: 35.00 Olcay Çakir Turgut, 39.50 Stokes (Fenerbahçe Öznur Kablo)

Lider Fenerbahçe Öznur Kablo, ligdeki ilk yenilgisini yaşarken, Birevim Elazığ İl Özel İdare 7. galibiyetini elde etti.

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MevzuBahis | 4-5 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
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Birevim Elazığ İl Özel İdare: 87 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 84


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