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Basketbol
AA
Haber Giriş: 11.01.2020 - 17:30,Son Güncelleme:/

Birevim Elazığ İl Özel İdare: 69 - İzmit Belediyespor: 87

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Birevim Elazığ İl Özel İdare: 69 - İzmit Belediyespor: 87

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 87-69 yendi.

Salon: Elazığ İl Özel İdare

Hakemler: Aydın Karaçam, Göksun Öz, Batuhan Kümükoğlu

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Williams 22, Vaughn 34, Kübra Erat, Slonjsak 5, Nevin Kristen Vatansever 5, Nazlı Güngör, Nihan Demirkol 3, Sanem Gamze Zeren

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 4, Williams 29, Gizem Yavuz 8, Cado 11, Anigwe 19, Ezgi Manlaci, Emel Sığırcı, Grigalauskyte 13, Gamze Takmaz 2, Melek Yusufoğlu 1

1. Periyot: 24-21
Devre: 35-43
3. Periyot: 56-66

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