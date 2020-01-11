Birevim Elazığ İl Özel İdare: 69 - İzmit Belediyespor: 87
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 87-69 yendi.
Salon: Elazığ İl Özel İdare
Hakemler: Aydın Karaçam, Göksun Öz, Batuhan Kümükoğlu
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Williams 22, Vaughn 34, Kübra Erat, Slonjsak 5, Nevin Kristen Vatansever 5, Nazlı Güngör, Nihan Demirkol 3, Sanem Gamze Zeren
İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 4, Williams 29, Gizem Yavuz 8, Cado 11, Anigwe 19, Ezgi Manlaci, Emel Sığırcı, Grigalauskyte 13, Gamze Takmaz 2, Melek Yusufoğlu 1
1. Periyot: 24-21
Devre: 35-43
3. Periyot: 56-66
Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...
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