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Basketbol
AA
14.12.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

Birevim Elazığ İl Özel İdare: 105 - OGM Ormanspor: 76

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Birevim Elazığ İl Özel İdare: 105 - OGM Ormanspor: 76

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin dokuzuncu haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, OGM Ormanspor'u 105-76 mağlup etti.

Salon: Elazığ İl Özel İdare

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Erhan Gürsel, Abdullah İlik

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 12, Williams 52, Vaughn 15, Kübra Erat 8, Ervin 13, Manolya Kurtulmuş 3, Miray Şahin, Sanem Gamze Zeren, Slonjsak 2

OGM Ormanspor: Robinson 15, Paris 18, Nilay Kartaltepe, Pelin Derya Bilgiç 2, Ogunbowale 31, Leedham 8, Damla Gezgin 2

1. Periyot: 20-11
Devre: 38-30
3. Periyot: 65-59

Birevim Elazığ İl Özel İdare: 105 - OGM Ormanspor: 76

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