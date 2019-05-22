Bir zamanlar lakabı Yerli Messiydi... Recep Niyaz küllerinden doğdu

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
22.05.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Bir zamanlar lakabı "Yerli Messi"ydi... Recep Niyaz küllerinden doğdu!

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Bir zamanlar lakabı "Yerli Messi"ydi... Recep Niyaz küllerinden doğdu!

Abalı Denizlispor’da bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri tekrar üzerine çeken Recep Niyaz, altyapısından yetiştiği yeşil-siyahlı ekiple şampiyon olarak Süper Lig’e yükselme mutluluğu yaşadı.

Henüz 15 yaşındayken 2010 yılında Denizlispor’dan Fenerbahçe’ye transfer olurken, "Yerli Messi" olarak adlandırılan 24 yaşındaki futbolcunun kariyeri beklediği gibi gitmedi.

Fenerbahçe’de istediği süreyi alamayan ofansif orta saha oyuncusu, yıllar içerisinde Anadolu’da bir çok kulüpte forma giydi.

Geçen sezon Çaykur Rizespor’da 1’inci Lig’den Süper Lig’e çıktıktan sonra Süper Lig kadrosunda kendisine yer bulamayıp altyapısından yetiştiği Denizlispor’a transfer olan Recep, müthiş bir performans sergiledi.

Yuvaya dönüp başarılı bir sezon geçiren Recep Niyaz, 12 gol 6 asistlik bir performans gösterdi.

Forma giydiği 33 maçta 18 gole doğrudan etki yapan ve taraftarların sevgilisi olan Recep Niyaz, memleketinin takımı Denizlispor ile Spor Toto 1’inci Lig’i şampiyon tamamlayarak Süper Lig’e çıkma mutluluğunu tattı.

Denizlispor ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden, bu sezon takım halinde çok iyi mücadele ettiklerini ve şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini belirten Recep, "Sezon başında çok iyi bir ekip oluşturduk. Süper Lig hedefiyle kenetlendik. Sahada tüm takım arkadaşlarım bu hedef için varını yoğunu ortaya koydu. Sonunda mutlu sona ulaştık. Ligi şampiyon tamamladığımız için çok mutluyum. Doğduğum şehrin takımına şampiyonluk yolunda katkı verdiğim için gurur duyuyorum" diye konuştu.

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Bir zamanlar lakabı Yerli Messiydi... Recep Niyaz küllerinden doğdu

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