Bir zamanlar kadrosunda dev isimler vardı, yine küme düşme...
Samuel Eto'o, Willian, Roberto Carlos gibi isimlerin de zamanında formasını giydiği Anzhi, 2013/14 sezonunda düştüğü lige, 2015/16'da geri dönmüştü. Bugün kaderleri sadece kendi ellerinde değil!
- Anzhi ile Tosno arasındaki ikili averajda Anzhi üstün. (Anzhi 2-0 Tosno, Tosno 2-2 Anzhi)
- Anzhi, sezonu CSKA Moskova deplasmanında noktalayacak.
- CSKA Moskova 55 puanda ve 3'üncü sırada.
- Hedefleri, 56 puandaki 2'inci Spartak Moskova'yı geçip Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılmak.
- Tosno da sezonu Ufa deplasmanında bitiriyor.
- Ufa 40 puanda ve 6'ıncı sırada. Hedefleri Avrupa Ligi elemelerine katılmak.
- 10'uncu sıradaki ve 37 puandaki Dinamo Moskova da kendini bir anda aynı potada bulabilir.
- Ufa'ya 1 puan da yetmeyebilir çünkü 7'inci Arsenal Tula'nın puanı 39!
Bakalım günün sonunda hangi takım düşecek? Anzhi mi, yoksa Tosno mu?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle