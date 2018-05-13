Bir zamanlar kadrosunda dev isimler vardı, yine küme düşme...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriFutbol Bir zamanlar kadrosunda dev isimler vardı, yine küme düşme...
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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
13.05.2018 - 10:22, Son Güncelleme:

Bir zamanlar kadrosunda dev isimler vardı, yine küme düşme...

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Bir zamanlar kadrosunda dev isimler vardı, yine küme düşme...

Samuel Eto'o, Willian, Roberto Carlos gibi isimlerin de zamanında formasını giydiği Anzhi, 2013/14 sezonunda düştüğü lige, 2015/16'da geri dönmüştü. Bugün kaderleri sadece kendi ellerinde değil!

Bir zamanlar kadrosunda dev isimler vardı, yine küme düşme...

- Anzhi ile Tosno arasındaki ikili averajda Anzhi üstün. (Anzhi 2-0 Tosno, Tosno 2-2 Anzhi)

- Anzhi, sezonu CSKA Moskova deplasmanında noktalayacak.

- CSKA Moskova 55 puanda ve 3'üncü sırada.

- Hedefleri, 56 puandaki 2'inci Spartak Moskova'yı geçip Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılmak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 403Cska Moskova - Anzhi
    4
    2,5Üst
    1,40
    4407kez oynandı
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- Tosno da sezonu Ufa deplasmanında bitiriyor.

- Ufa 40 puanda ve 6'ıncı sırada. Hedefleri Avrupa Ligi elemelerine katılmak.

- 10'uncu sıradaki ve 37 puandaki Dinamo Moskova da kendini bir anda aynı potada bulabilir. 

- Ufa'ya 1 puan da yetmeyebilir çünkü 7'inci Arsenal Tula'nın puanı 39!

En Çok Oynanan Bahis
  • 406S.Moskova - Dinamo Moskova
    4
    MS1
    1,35
    7466kez oynandı
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Bakalım günün sonunda hangi takım düşecek? Anzhi mi, yoksa Tosno mu?

İddaa Tahminleri - 13 Mayıs 2018Nesine TV yorumcusu Kerim Can Özdal, 13 Mayıs Pazar iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti, iddaa sonuçlarını paylaştı.
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