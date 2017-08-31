« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>BİR YUMRUK DA PORNO SEKTÖRÜNE!

BİR YUMRUK DA PORNO SEKTÖRÜNE!

Mayweather - McGregor boks maçının oynandığı sırada İrlandalı sporcunun yanısıra dijital porno sektörü de yara aldı.

Göksel Divarcı
SON GÜNCELLEME

ABD’nin Las Vegas şehrinde yapılan ve aylardır merakla beklenen Floyd Mayweather – Conor McGregor boks karşılaşması dünya çapında büyük ilgi gördü. Bu ilgi porno sektörünün de gölgede kalmasına neden oldu.

Bir porno sitesinin açıkladığı verilere göre maçın oynandığı dakikalarda söz konusu sitenin dünya çapındaki trafiklerinde yüzde 12 düşüş yaşandı. Reytinglerdeki düşüş ABD’de ise yüzde 21 olarak gerçekleşti. McGregor’un ülkesi İrlanda’da porno sayfasının izleyici kaybının da yüzde 11 olduğu belirtildi.

Mayweather’ın 10’uncu rauntta rakibini teknik nakavtla yenmesinin ardından ise site istatistikleri olağan haline döndü.

MayweatherMcGregor Porno
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL