Bir yılda 15 milyondan sıfıra
Fenerbahçe’de geleceği halen belirsiz olan Ozan Tufan futbola adeta hasret kaldı.
Sarı lacivertlilerin 13 Ocak 2017’de Türkiye Kupası’nda 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’la oynadığı maç, Ozan Tufan’ın son resmi karşılaşması oldu. O maça çıktığında 22 yaşında olan Ozan, geride kalan bir yılda sadece iki tane U21 karşılaşmasında forma giyebildi. 23 yaşında olan ve şimdiye dek 40 kez A milli olan Ozan artık Avrupa’dan da teklif alamıyor. Fenerbahçe’ye Bursaspor’dan 7 milyon Euro’ya transfer olan, bir ara 15 milyon Euro bonservis bedeli biçilen biçilen genç futbolcunun değeri neredeyse sıfıra indi.
‘ARTIK AKILLANDIM’ DİYOR
Ozan Tufan sezon başında Sivasspor’dan gelen teklife çok düşük bir ücret teklif edildiği için ret yanıtı verirken bu sezon devre arasındaki tek talibi Aytemiz Alanyaspor oldu. Fenerbahçe’de geçen sezon ve bu yıl olmak üzere 2 kez kadro dışı kalan Ozan Tufan, Sportif Direktör Damien Comolli ile görüşmelerinde “Artık akıllandım” dese de sarı lacivertli kulüpteki geleceği henüz belirsiz. Teknik direktör Ersun Yanal’ın yakın zamanda Ozan’la ilgili bir karar vermesi bekleniyor.
ŞİMDİKİ PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Ozan Tufan Bursaspor’da 66 maçta 4 gole imza attıktan sonra Fenerbahçe’de 103 maçta 10 gol, 4 asistle oynadı. 40 kez de A milli olan genç oyuncu bu formayla 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Ozan’ın mukayese edildiği Fransız Paul Pogba, Tufan’ın yaşındayken sadece 27 kez A milli olabilmişti
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