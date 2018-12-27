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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Ahmet ERCANLAR
27.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Bir yılda 15 milyondan sıfıra

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Bir yılda 15 milyondan sıfıra

Fenerbahçe’de geleceği halen belirsiz olan Ozan Tufan futbola adeta hasret kaldı.

Sarı lacivertlilerin 13 Ocak 2017’de Türkiye Kupası’nda 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’la oynadığı maç, Ozan Tufan’ın son resmi karşılaşması oldu. O maça çıktığında 22 yaşında olan Ozan, geride kalan bir yılda sadece iki tane U21 karşılaşmasında forma giyebildi. 23 yaşında olan ve şimdiye dek 40 kez A milli olan Ozan artık Avrupa’dan da teklif alamıyor. Fenerbahçe’ye Bursaspor’dan 7 milyon Euro’ya transfer olan, bir ara 15 milyon Euro bonservis bedeli biçilen biçilen genç futbolcunun değeri neredeyse sıfıra indi.

‘ARTIK AKILLANDIM’ DİYOR

Ozan Tufan sezon başında Sivasspor’dan gelen teklife çok düşük bir ücret teklif edildiği için ret yanıtı verirken bu sezon devre arasındaki tek talibi Aytemiz Alanyaspor oldu. Fenerbahçe’de geçen sezon ve bu yıl olmak üzere 2 kez kadro dışı kalan Ozan Tufan, Sportif Direktör Damien Comolli ile görüşmelerinde “Artık akıllandım” dese de sarı lacivertli kulüpteki geleceği henüz belirsiz. Teknik direktör Ersun Yanal’ın yakın zamanda Ozan’la ilgili bir karar vermesi bekleniyor.

ŞİMDİKİ PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Ozan Tufan Bursaspor’da 66 maçta 4 gole imza attıktan sonra Fenerbahçe’de 103 maçta 10 gol, 4 asistle oynadı. 40 kez de A milli olan genç oyuncu bu formayla 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Ozan’ın mukayese edildiği Fransız Paul Pogba, Tufan’ın yaşındayken sadece 27 kez A milli olabilmişti

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