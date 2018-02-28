Bir yanım Almanya bir yanım Türkiye
Manchester City’nin yıldızı başarıya giden yolu anlattı.
“Alman disiplini ile Türk’ün yeteneği birleşince çok güzel sonuçlar çıkabilir” diyen İlkay, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı’nın geleceğinin çok parlak olduğunu söyledi.
SPOR Arena Plus ekibi İngiltere’ye giderek Manchester City ile Arsenal arasındaki Lig Kupası finali ile Premier Lig’deki Watford-Everton karşılaşmasını izledi. City’nin 3-0 kazandığı finalin ardından İlkay Gündoğan, Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan’ın sorularını yanıtladı.
Dünyanın 1 numaralı teknik adamı olarak kabul edilen Pep Guardiola’nın gözdesi olan Türk asıllı Alman futbolcu, özellikle Türkiye’ye dair samimi ifadeler kullandı:
- Barcelona’ya transfer olmam çok yakındı ama nasip değilmiş. Ama inanın şu an tam da olmak istediğim yerdeyim. Çok mutluyum.
- Klopp benim için bir baba gibiydi. Guardiola, bir dahi, bir usta.
- Alman disiplini ve Türk’ün yeteneği birleşince çok güzel sonuçlar çıkabilir.
- Mesut Özil’le çok yakın arkadaşız. Saha içinde onunla karşılaşmak tuhaf oluyor.
- Türkiye’de en çok Yusuf Yazıcı’yı beğeniyorum. İnşallah çok iyi yerlere gelecek. Cenk Tosun’u da beğeniyordum, Everton’a geldi. Hatta aynı binada yaşıyoruz.
İŞTE TÜRK FUTBOLUNUN 1 NUMARASI
Spor, iş ve medya dünyasının ünlülerinden oluşan Spor Arena Plus jürisi, Türk futbolunun en etkili 10 ismini ve 1 numarasını seçti.
- SPOR Arena Plus, Türk futbolunun en etkili 10 ismini belirlemek amacıyla dev isimlerden oluşan bir jüri oluşturdu.
- Spor, iş ve medya dünyasının ünlü isimlerinin yer aldığı jüriye 32 kişilik aday listesi sunuldu.
- Jüri üyeleri bu listeden seçtikleri her isme 1 oy verdi. Oyların sayımı sonucunda Türk futbolunun en etkili 10 ismi belirlendi.
- Bununla birlikte listenin 1 numarası da ortaya çıktı. Jüri, isimleri belirlerken şu kriterlerden yola çıktı:
1- Sözleriyle Türk futbolunda gündem yaratan, yön veren.
2- Futbol kurumları üzerinde yaptırım gücü bulunan.
3- Sosyal, dijital ve ana akım medya üzerinde etkili olan.
4- Projeleri ve icraatlarıyla fark yaratabilen.
5- Sahip olduğu birikimi en etkili şekilde kullanan.
Türkiye’nin en etkili 10 ismi ve 1 numarası Spor Arena Plus’ın mart sayısında.
SPOR ARENA PLUS JÜRİSİ
Ertuğrul Özkök
Ali Şen
Adnan Polat
Sadri Şener
Serdar Bilgili
İbrahim Kutluay
Erol Kaynar
Fuat Akdağ
İbrahim Seten
Tayfun Bayındır
SPOR ARENA NASIL İNDİRİLİR?
- Dijital çağın dergisi Spor Arena Plus, Dergilik uygulamasıyla IOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlardan ve tablet bilgisayarlardan indirilerek okunabiliyor.
3 KARAKTER, 3 TAKIM
- RÜŞTÜ Reçber, teknik adamların karakterleri ile futbol felsefeleri arasındaki paralelliği, “Karakterin neyse takımın da odur” başlıklı yazısında anlattı.
AMERiKA’NIN NEFRETi
- Buz pateninin sansasyonel yıldızı Amerikalı Tonya Harding’in hayatını anlatan filmi ‘I, Tonya (Ben Tonya)’yı sinema eleştirmeni Uğur Vardan kaleme aldı.
iŞTE PREMIER LiG
- spor Arena Plus yazarı Koray Durkal, İngiltere’ye giderek, Cenk Tosun’un takımı Everton’ın Watford ile oynadığı maçı seyretti ve izlenimlerini yazdı.
SPORUN MÜZiĞi SiNEMASI VE EDEBiYATI
- ŞUBATTA yayınlanan ilk sayısı Dergilik’ten 41 bin defa indirilen ve rekor kıran Spor Arena Plus’ın mart sayısı dopdolu içeriğiyle bir dergiden çok daha fazlası...
- Çok farklı branşlardan 10 farklı kapakla yayınlanan Spor Arena Plus, okuyucularına ‘1 dergi, 10 dünya’ zenginliği sunuyor.
- Çağdaş kalemlerin farklı bakış açıları, haber dosyaları, analizler, portreler, araştırmalar, olimpik branşlar, mükemmel fotoğraflar ve çağdaş tasarım...
- Sporun edebiyatı da, sineması da, müziği de, televizyonu da...
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