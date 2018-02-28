Bir yanım Almanya bir yanım Türkiye

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
28.02.2018 - 23:09, Son Güncelleme:

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Manchester City’nin yıldızı başarıya giden yolu anlattı.

“Alman disiplini ile Türk’ün yeteneği birleşince çok güzel sonuçlar çıkabilir” diyen İlkay, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı’nın geleceğinin çok parlak olduğunu söyledi.

SPOR Arena Plus ekibi İngiltere’ye giderek Manchester City ile Arsenal arasındaki Lig Kupası finali ile Premier Lig’deki Watford-Everton karşılaşmasını izledi. City’nin 3-0 kazandığı finalin ardından İlkay Gündoğan, Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan’ın sorularını yanıtladı.

Dünyanın 1 numaralı teknik adamı olarak kabul edilen Pep Guardiola’nın gözdesi olan Türk asıllı Alman futbolcu, özellikle Türkiye’ye dair samimi ifadeler kullandı:

- Barcelona’ya transfer olmam çok yakındı ama nasip değilmiş. Ama inanın şu an tam da olmak istediğim yerdeyim. Çok mutluyum.

- Klopp benim için bir baba gibiydi. Guardiola, bir dahi, bir usta.

- Alman disiplini ve Türk’ün yeteneği birleşince çok güzel sonuçlar çıkabilir.

- Mesut Özil’le çok yakın arkadaşız. Saha içinde onunla karşılaşmak tuhaf oluyor.

- Türkiye’de en çok Yusuf Yazıcı’yı beğeniyorum. İnşallah çok iyi yerlere gelecek. Cenk Tosun’u da beğeniyordum, Everton’a geldi. Hatta aynı binada yaşıyoruz.

İŞTE TÜRK FUTBOLUNUN 1 NUMARASI

Spor, iş ve medya dünyasının ünlülerinden oluşan Spor Arena Plus jürisi, Türk futbolunun en etkili 10 ismini ve 1 numarasını seçti.

- SPOR Arena Plus, Türk futbolunun en etkili 10 ismini belirlemek amacıyla dev isimlerden oluşan bir jüri oluşturdu.

- Spor, iş ve medya dünyasının ünlü isimlerinin yer aldığı jüriye 32 kişilik aday listesi sunuldu.

- Jüri üyeleri bu listeden seçtikleri her isme 1 oy verdi. Oyların sayımı sonucunda Türk futbolunun en etkili 10 ismi belirlendi.

- Bununla birlikte listenin 1 numarası da ortaya çıktı. Jüri, isimleri belirlerken şu kriterlerden yola çıktı:

1- Sözleriyle Türk futbolunda gündem yaratan, yön veren.

2- Futbol kurumları üzerinde yaptırım gücü bulunan.

3- Sosyal, dijital ve ana akım medya üzerinde etkili olan.

4- Projeleri ve icraatlarıyla fark yaratabilen.

5- Sahip olduğu birikimi en etkili şekilde kullanan.

Türkiye’nin en etkili 10 ismi ve 1 numarası Spor Arena Plus’ın mart sayısında.

SPOR ARENA PLUS JÜRİSİ

Ertuğrul Özkök

Ali Şen

Adnan Polat

Sadri Şener

Serdar Bilgili

İbrahim Kutluay

Erol Kaynar

Fuat Akdağ

İbrahim Seten

Tayfun Bayındır

SPOR ARENA NASIL İNDİRİLİR?

Dijital çağın dergisi Spor Arena Plus, Dergilik uygulamasıyla IOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlardan ve tablet bilgisayarlardan indirilerek okunabiliyor.

3 KARAKTER, 3 TAKIM

Bir yanım Almanya bir yanım Türkiye

- RÜŞTÜ Reçber, teknik adamların karakterleri ile futbol felsefeleri arasındaki paralelliği, “Karakterin neyse takımın da odur” başlıklı yazısında anlattı.

AMERiKA’NIN NEFRETi

Bir yanım Almanya bir yanım Türkiye

- Buz pateninin sansasyonel yıldızı Amerikalı Tonya Harding’in hayatını anlatan filmi ‘I, Tonya (Ben Tonya)’yı sinema eleştirmeni Uğur Vardan kaleme aldı.

iŞTE PREMIER LiG

Bir yanım Almanya bir yanım Türkiye

- spor Arena Plus yazarı Koray Durkal, İngiltere’ye giderek, Cenk Tosun’un takımı Everton’ın Watford ile oynadığı maçı seyretti ve izlenimlerini yazdı.

SPORUN MÜZiĞi SiNEMASI VE EDEBiYATI

Bir yanım Almanya bir yanım Türkiye

- ŞUBATTA yayınlanan ilk sayısı Dergilik’ten 41 bin defa indirilen ve rekor kıran Spor Arena Plus’ın mart sayısı dopdolu içeriğiyle bir dergiden çok daha fazlası...

- Çok farklı branşlardan 10 farklı kapakla yayınlanan Spor Arena Plus, okuyucularına ‘1 dergi, 10 dünya’ zenginliği sunuyor.

- Çağdaş kalemlerin farklı bakış açıları, haber dosyaları, analizler, portreler, araştırmalar, olimpik branşlar, mükemmel fotoğraflar ve çağdaş tasarım...

- Sporun edebiyatı da, sineması da, müziği de, televizyonu da...

Spor Arena Plus’ta...

30’U AŞKIN  ÇAĞDAŞ YAZARIN YAZILARI BURADA

Kanat ATKAYA

- Danke schön Derwall; Gracias Maceda!

 

Orhan ULUCA

- Aykut Kocaman’ın ikilemi... Modern mi, demode mi?

 

Cem Yılmaz

- Galatasaray satılır mı?

 

Mert AYDIN

- Buz pistinin ve sinema perdesinin çılgın kraliçesi Sonja Henie

 

Uğur VARDAN

- Ben Tonya, acıların kadını!

 

Uğur MELEKE

- Premier Lig’den Türkiye’ye alınacak 10 adam

 

Rüştü REÇBER

- Karakterin neyse takımın da odur

 

Deniz SATAR

- Sporda taciz ve tecavüze karşı destek ol, ses ol, güç ol

 

Bener ONAR

* Naim Süleymanoğlu ile 2 gün

 

Çetin Cem YILMAZ

- Yüzsüz! Firmino’nun hikayesi

 

Ali ERiM

- Futbol klişeleri... Basit goller yedik

 

Mert ELAM

- Futbol satrançtır, rugby’dir, eskrimdir, hokeydir

 

Sarper GÜNSAL

- İnanalım mı Froome, temiz misin?

 

Aras BAYRAM

- Hamaset yapma, kitap gibi anlat maçı

 

Ateş BAKAN

- 20 kulüp kazanıyor, dünya bakıyor

 

Sercan GÜÇLÜ

- Neymar,  Instagram’dan 1 ayda 34 milyon Euro  kazandı

 

Onur SALMAN

- ‘Batuhan Karadeniz Sendromu’ olimpiyatlardan kovdurdu

 

Ceyhun KUBURLU

- Efsaneler ölmez! Tam 35

 

Murat Meriç

- Avrupa, Avrupa duy şarkılarımızı!

 

Didem BELEN

- Amerikan futbolu sadece Amerikan futbolu değildir

 

Kerem AKBAŞ

- 10 milyon Euro’luk bir topçu için 770 bin forma satmalısın

 

Koray GÜRTAŞ

- Peşimizi hiç bırakmayan Beyaz Gölge

 

Alparslan AKKUŞ

- Plastik top kimdeyse, başkan o olsun.

 

Tolga KURU

- İstatistik mini eteğe mi benzer?

 

Murat Fevzi TANIRLI

- Artık beni aldatma!

 

Serhan ASKER

- Wenger’in başkan yaptığı adam: Weah.

 

İnan ÖZDEMiR

- İçinden Griffith çıkan çaylak: Mitchell.

 

Hüseyin ÖZKÖK

- Hakem tartışmaları hep VAR olacak!

Emre KIZILKAYA

- Nefret edilen bir dahi: Bobby Fischer.

 

Erdem CÜRGEN

- Karl Malone yanlış zamanda yanlış yerdeydi çünkü Michael Jordan vardı.

 

Can ÖNDUYGU

- Tenis, herkesin oynadığı Federer’in sanatlaştırdığı bir oyundur.

 

Ahmet CAN

- Kış Olimpiyatları’nda tanıştığımız yeni teknolojiler.

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