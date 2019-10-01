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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİC
01.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bir Vedat Muriqi etmediler!

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Çaykur Rizespor’dan alınan Vedat Muriqi; Gazişehir, Başakşehir, Ankaragücü filelerini sarsıp, Ankara temsilcisine karşı 1 de asist kaydetti. Kosovalı, bu grafiğiyle önceki iki sezonda oynayan beş farklı mevkidaşının sezonun ilk altı maçındaki performansının toplamını geride bıraktı.

F.BAHÇE’nin sezon başında Çaykur Rizespor’dan transfer ettiği Vedat Muriqi, ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor. Öyle ki; sezon başından bu yana sarı lacivertli formayı 6 lig maçında giyen Vedat, 3 gol ve 1 asistlik katkı verip son sezonlardaki en başarılı forvet grafiğine imza atarkenyalnızca rakip santrforları değil geçtiğimiz 2 sezona dönük rakamlara bakılınca kendi takımının yıldızlarını da geçti.

Hiçbiri onunla yarışamadı

GAZİŞEHİR, Başakşehir ve Ankaragücü filelerini 1’er kez sarsan Vedat, A.Gücü maçında 1 de asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Slimani, Soldado ve Frey’in ilk 6 maçlık lig performanslarının toplamı (2 gol, 1 asist) dahi Kosovalı golcüyü geçemedi. Bir önceki sezonda Soldado, Fernandao ve Janssen’den oluşan forvet üçlüsünün ilk 6 maçlık istatistikleri de (3 gol) Muriqi’yi geride bırakamadı.

Sırrı: Ekstra çalışmalar

SÜPER Lig’in başlangıcına damga vuran Vedat Muriqi’nin başarı sırrının, sürekli ekstra çalışmalar yapması olduğu belirtildi. İdmanların ardından 2025 dakika yan top, hava topu ve bitiricilik çalışan Vedat’ın bu çabalarının karşılığı,  0-0 sona eren Galatasaray derbisinde de gözle görüldü, rakamlara yansıdı. Fenerbahçe’nin geçen yıllara göre hücum hattında daha aktif olmasının da etkisiyle Vedat, Galatasaray forveti Falcao’ya fark attı.

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