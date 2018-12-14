Bir tek Comolli'ye teşekkür etmedi
Başarısızlıktan duyduğu üzüntüyü dile getirip, “Taraftarlara, futbolculara, kulübe ve Ali Koç’a minnettarım” diyen Cocu, kendisini F.Bahçe’ye getiren Comolli’den söz etmedi.
Fenerbahçe Kulübü, 28 Ekim’de görevden alındığını açıkladığı teknik direktör Phillip Cocu’nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Cocu ile olan sözleşmemiz, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir” denildi. Cocu da bu duyurunun ardından sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı.
MAALESEF OLMADI
Sarı lacivertli kulüple dün anlaşmaya vardıklarını belirten Cocu, “Taraftarlara, futbolculara, kulübe ve Sayın Ali Koç’a minnettarlığımı ifade etmek isterim. Maalesef kulübü hak ettiği yere getiremedik. Görev sürem kısa olmasına rağmen kulübe ve İstanbul’a aşık olduk” dedi.
YANAL AÇIKLANIYOR
Cocu’nun mesajda kendisini F.Bahçe’ye getiren sportif direktör Damien Comolli’den hiç söz etmemesi dikkat çekti. Cocu ile yolların ayrılmasının ardından Ersun Yanal transferinin bugün açıklanması bekleniyor.
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