Bir tarafta Messi'nin yokluğunda gözler Dybala'da, diğer tarafta Falcao önderliği...
Arjantin'in rakibi Irak ve Lionel Messi aday kadroya çağrılmadı. Falcao önderliğindeki Kolombiya ise Florida'da ABD'nin konuğu... İşte öne çıkanlar...
Arjantin - Irak
- Cristiano Ronaldo cezalıydı, Young Boys karşısında hat-trick yaptı. Milli takıma da Lionel Messi çağrılmadı, tüm gözler bir kez daha Paulo Dybala üzerinde olacak!
- Gonzalo Higuain, Angel Di Maria ve Sergio Agüero da kadroda yer almıyor.
- Franco Armani sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı, Dünya Kupası boyunca izlemeyi dört gözle beklediğimiz Geronimo Rulli kaleyi devralacak.
- Irak'ta Srecko Katanec'in aday kadrosunda 30 yaş üstü hiçbir oyuncu yer almıyor. 2000 doğumlu Mohammed Dawood ilk kez kadroda. Bir diğer 2000 doğumlu Mohanad Ali ise şimdiden ilk 6 maçında 4 gol atarak milli takımın en önemli hücum silahı oldu bile...
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ABD - Kolombiya
- Kolombiya son 5 maçın 3'ünde gol yemedi.
- Amerika son 4 maçında sadece 3 gol atabildi.
- Falcao'nun önderliğinde, orta alanda James Rodriguez'in aklıyla oyuna yön verecek olan Kolombiya, Florida'da Amerika karşısında ne yapacak?
- Amerika kadrosunda dikkat çeken isimler: 140 kez milli formayı giyen Michael Bradley, Liberyalı efsane George Weah'ın oğlu Timothy Weah ve milli forma ile 12 golü bulunan Bobby Wood...
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