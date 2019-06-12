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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
12.06.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Bir sonraki milli maç ne zaman?

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Bir sonraki milli maç ne zaman?

Dün oynanan İzlanda maçından 2-1 mağlup ayrılan A Milli Takım'ın bir sonraki maçını ne zaman oynayacağı futbolseverlerin araştırdığı konular arasında yer buluyor. Bir sonraki maçı kendi evinde Andorra karşısında oynayacak olan Türkiye, 2019 yılının sonuna kadar gruplardaki mücadelesini sürdürecek. Peki, bir sonraki milli maç ne zaman oynanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Bir sonraki milli maç ne zaman oynanacak sorusu, grubunda 9 puanla liderlik koltuğuna ortak olan A Milli Takımımızın maçını izlemek isteyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. İşte, Türkiye'nin milli maç programı ve bir sonraki maçı oynayacağı tarih hakkında bazı bilgiler. 

BİR SONRAKİ MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Grubunda 4 maça çıkan ve 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan milli takım, bir sonraki maçını 7 Eylül tarihinde Andorra ile oynayacak. 

Milli takımın sonraki maç programı ise şu şekilde olacak;

10 Eylül Moldova-Türkiye
11 Ekim Türkiye-Arnavutluk
14 Ekim Fransa-Türkiye
14 Kasım Türkiye-İzlanda
17 Kasım Andorra-Türkiye

OGBMAYAVPuan
1Fransa4301123  
2Türkiye430192  
3İzlanda430155  
4Arnavutluk420253  
5Moldova4103210  
6Andorra4004010  

 

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