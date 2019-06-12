Bir sonraki milli maç ne zaman?
Dün oynanan İzlanda maçından 2-1 mağlup ayrılan A Milli Takım'ın bir sonraki maçını ne zaman oynayacağı futbolseverlerin araştırdığı konular arasında yer buluyor. Bir sonraki maçı kendi evinde Andorra karşısında oynayacak olan Türkiye, 2019 yılının sonuna kadar gruplardaki mücadelesini sürdürecek. Peki, bir sonraki milli maç ne zaman oynanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bir sonraki milli maç ne zaman oynanacak sorusu, grubunda 9 puanla liderlik koltuğuna ortak olan A Milli Takımımızın maçını izlemek isteyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. İşte, Türkiye'nin milli maç programı ve bir sonraki maçı oynayacağı tarih hakkında bazı bilgiler.
BİR SONRAKİ MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
Grubunda 4 maça çıkan ve 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan milli takım, bir sonraki maçını 7 Eylül tarihinde Andorra ile oynayacak.
Milli takımın sonraki maç programı ise şu şekilde olacak;
10 Eylül Moldova-Türkiye
11 Ekim Türkiye-Arnavutluk
14 Ekim Fransa-Türkiye
14 Kasım Türkiye-İzlanda
17 Kasım Andorra-Türkiye
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|Puan
|1
|Fransa
|4
|3
|0
|1
|12
|3
|2
|Türkiye
|4
|3
|0
|1
|9
|2
|3
|İzlanda
|4
|3
|0
|1
|5
|5
|4
|Arnavutluk
|4
|2
|0
|2
|5
|3
|5
|Moldova
|4
|1
|0
|3
|2
|10
|6
|Andorra
|4
|0
|0
|4
|0
|10
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