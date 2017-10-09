Bir mucize gerekiyor! Tam 7 gol...

Messi önderliğindeki Arjantin, 1970’den bu yana ilk kez Dünya Kupası’na gidememe tehlikesini yaşarken, Ekvador karşısında alınacak galibiyet sonrası rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek. Kolombiya’nın Peru ile oynayacağı maçın sonu kadar lider Brezilya’nın evinde Şili karşısında alacağı galibiyet de gruptaki dağılım açısından belirleyecek.

Messi’nin olup olmayacağı henüz netlik kazanmazken Ronaldo ise takımını grup liderliğine taşımak için sahaya çıkacak. Hollandalılar ise evlerinde büyük bir mucize arayacaklar.

Hollanda: Euro 2016’ya katılamayan Hollanda bu kez Dünya Kupası’nı da kaçıracak. Şayet bir mucize olmazsa. Bu mucizenin gerçekleşmesi için İsveç’i 7 farklı yenmeleri gerekiyor.

Portekiz: Son Avrupa şampiyonu Portekiz, grupta tek yenilgisini aldığı İsviçre ile bu kez evinde karşılaşacak. Ronaldo ve takım arkadaşları kazanmaları halinde grubu lider olarak tamamlayarak Rusya’nın yolunu tutacak.

Hırvatistan: Türkiye ile aynı grupta yer alan Hırvatistan’ın kaderi Ukrayna deplasmanında belli olacak. Şu an ikinci sırada yer alan Hırvatlar bu maçı kaybetmeleri halinde gruptan çıkamayacak. Ukrayna alacağı bir galibiyetle Rusya biletini alırken, Hırvatistan tıpkı Türkiye gibi kupaya veda edecek.

Bu maçlar kaçmaz

09/10 21:45 Ukrayna v Hırvatistan

10/10 21:45 Portekiz v İsviçre

10/10 21:45 Hollanda v İsveç

11/10 02:30 Brezilya v Şili

11/10 02:30 Ekvador v Arjantin

11/10 02:30 Peru v Kolombiya