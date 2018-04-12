Bir mucize de Avrupa Ligi'nde
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçlarında Salzburg, ilk maçı 4-2 kaybetse de Lazio karşısında sürpriz bir sonuca imza attı.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları perşembe gecesi oynana karşılaşmalarla tamamlandı. Gecenin en flaş sonucu Avusturya'dan geldi. RB Salzburg, İtalya'daki 4-2'lik yenilginin rövanşında Lazio'yu konuk etti. Avusturya ekibi mücadeleyi 4-1 kazanarak yarı finale çıkmaya hak kazanan taraf oldu.
Lazio 55. dakikada Ciro Immobile'nin golüyle 1-0 öne geçse de ev sahibi takım müthiş bir dönüşe imza attı. Munas Dabbour golden 1 dakika sonra skoru eşitledi. 72'de Amadou Haidara, 74'te Hee-Chan Hwang ve 76'da Stefan Lainer ile seri goller bulan Salzburg, 4 dakika içinde 3 gol kaydetti ve adını son 4'e yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kalan takımlar Arsenal, Marsilya, Salzburg ve Atletico Madrid oldu. Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları cuma günü çekilecek.
Maç sonuçları ise şu şekilde
CSKA Moskova 2-2 Arsenal (3-6)
Marsilya 5-2 RB Leipzig (5-3)
Salzburg 4-1 Lazio (6-5)
Sporting Lizbon 1-0 Atletico Madrid (1-2)
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