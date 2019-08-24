Bir maç oynadı, satış listesine kondu
Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımı sezon başında Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği Danijel Aleksic'i satış listesine koyduğunu açıkladı.
Sezon başında Yeni Malatyaspor'dan 3,8 milyon euroya transfer edilen 28 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu, 1. haftası oynanan Suudi Ligi'nde takımının Al-Adalh ile 1-1 berabere kaldığı maçta Al Ahli'nin tek golüne imza atmıştı.
Al Ahli yaptığı açıklamada iki yabancı futbolcu transferinin gerçekleştirilebilmesi için Aleksic'in satış listesine konduğunu açıkladı.
Yeni Malatyaspor'un bir sezon önce 130 bin euro kadrosuna kattığı Sırp futbolcu, 38 maçta 14 gol 8 asistlik bir performans sergilemişti.
Yeni Malatyaspor'un golcüsü Adis Jahovic, Trabzonspor deplasmanı öncesi konuştu...
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