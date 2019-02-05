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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
05.02.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Bir keresinde El Clasico'da 11 sarı kart çıkarmıştı! Lahoz'un karnesi...

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Bir keresinde El Clasico'da 11 sarı kart çıkarmıştı! Lahoz'un karnesi...

Kariyerinde üç El Clasico bulunan Antonio Mateu Lahoz, dördüncüsü için kolları sıvadı. Önceki maçlarda sarı kartlar havada uçuşmuştu. İşte Lahoz'un Barcelona ve Real Madrid karnesi...

- 41 yaşındaki Antonio Mateu Lahoz, daha önce Real Madrid'in 35 maçında görev yaptı. (25 galibiyet)

- Barcelona ise 33 Lahoz maçından 23 galibiyet çıkarttı. (7 beraberlik - 3 beraberlik)

DAHA ÖNCE ÜÇ EL CLASICO YÖNETTİ!

- 2012/13 sezonun açılışındaki Süper Kupa finalinin rövanşında kontrol Lahoz'daydı.

- O zaman Barcelona'da forma giyen Adriano kırmızı kart görmüş, Beşiktaş'ın eski stoperi Pepe de sarı kart ile Lahoz'dan nasibini almıştı.

- Real Madrid'in 2-1 kazandığı maçta toplam 6 sarı kart çıktı.

- 2013/14 sezonunun sonu, Kral Kupası finali ve düdük yine Lahoz'da. Bu sefer 5 defa sarı kartına başvurdu.

- Pepe'nin de yine sarı kart gördüğü bir maç ve Real Madrid bir kez daha kazanan tarafta.... (2-1)

En Çok Oynanan Bahis
  • 457Barcelona - Real Madrid
    1
    MS1
    1,60
    2683kez oynandı
Hemen Oyna
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11 SARI KARTLI MAÇTA KAZANAN BU SEFER BARÇA!

- 22 Mart 2015, La Liga karşılaşması... Pepe yine sarı kart gören isimlerden biri ve Lahoz tam 11 defa elini cebine götürdü.

- Mathieu perdeyi açtı, Cristiano Ronaldo dengeyi getirdi, son sözü ise Suarez söyledi... (2-1)

İDDAA'DA ÖZEL ETKİNLERDE MBS1 FIRSATI!

- El Clasico iddaa'da TEK MAÇ ve 'kırmızı kart & penaltı' gibi özel etkinlik seçeneklerinde MBS1 fırsatı var.

- Lahoz'un kırmızı kart göstermesi an itibariyle 2,50 orandan oynanıyor.

- Beyaz noktayı göstermesine ise 2,70 iddaa oranı verildi.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

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