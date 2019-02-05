Bir keresinde El Clasico'da 11 sarı kart çıkarmıştı! Lahoz'un karnesi...
Kariyerinde üç El Clasico bulunan Antonio Mateu Lahoz, dördüncüsü için kolları sıvadı. Önceki maçlarda sarı kartlar havada uçuşmuştu. İşte Lahoz'un Barcelona ve Real Madrid karnesi...
- 41 yaşındaki Antonio Mateu Lahoz, daha önce Real Madrid'in 35 maçında görev yaptı. (25 galibiyet)
- Barcelona ise 33 Lahoz maçından 23 galibiyet çıkarttı. (7 beraberlik - 3 beraberlik)
DAHA ÖNCE ÜÇ EL CLASICO YÖNETTİ!
- 2012/13 sezonun açılışındaki Süper Kupa finalinin rövanşında kontrol Lahoz'daydı.
- O zaman Barcelona'da forma giyen Adriano kırmızı kart görmüş, Beşiktaş'ın eski stoperi Pepe de sarı kart ile Lahoz'dan nasibini almıştı.
- Real Madrid'in 2-1 kazandığı maçta toplam 6 sarı kart çıktı.
- 2013/14 sezonunun sonu, Kral Kupası finali ve düdük yine Lahoz'da. Bu sefer 5 defa sarı kartına başvurdu.
- Pepe'nin de yine sarı kart gördüğü bir maç ve Real Madrid bir kez daha kazanan tarafta.... (2-1)
11 SARI KARTLI MAÇTA KAZANAN BU SEFER BARÇA!
- 22 Mart 2015, La Liga karşılaşması... Pepe yine sarı kart gören isimlerden biri ve Lahoz tam 11 defa elini cebine götürdü.
- Mathieu perdeyi açtı, Cristiano Ronaldo dengeyi getirdi, son sözü ise Suarez söyledi... (2-1)
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- Lahoz'un kırmızı kart göstermesi an itibariyle 2,50 orandan oynanıyor.
- Beyaz noktayı göstermesine ise 2,70 iddaa oranı verildi.
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