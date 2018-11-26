Bir Güven Yalçın etmediler! İkisi birden...
Beşiktaş’ın 19 yaşındaki genç yıldızı Güven Yalçın, 336 kat daha az kazandığı Vagner Love ve Cyle Larin’den 3’te 1 oranında daha az süre almasına rağmen iki oyuncunun toplam performansını yakaladı.
Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında 2 gol ve 1 asistle oynayan Güven Yalçın, performansıyla yılda 2 milyon Euro kazanan Love ve garanti ücreti 1.5 milyon Euro olan Larin'i kulübeye hapsetmeyi başardı.
Yılda 90 bin Euro'ya oynayan 19 yaşındaki futbolcu, iki rakibinin toplam kazancından 336 kat daha az ücret almasına rağmen Love (3 gol) ve Larin'in (0 gol, 0 asist) ligde takıma yaptığı skor katkısını 2 gol ve 1 asistle 187 dakika içinde yakaladı.
DORUKHAN VE FATİH'E DE TAM NOT
Güven'in yanı sıra Ankaragücü karşısında 11'de sahaya çıkan 22 yaşındaki Dorukhan Toköz de orta sahadaki başarılı futbolunu bir asistle süslemeyi başardı. Gökhan Gönül'ün sakatlığı sonrası oyuna giren 21 yaşındaki Fatih Aksoy, Beşiktaş adına sahada iyi performans sergileyen bir diğer genç isim oldu. (Sabah)
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