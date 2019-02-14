"Bir gol attım diye kahraman olmadım"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri"Bir gol attım diye kahraman olmadım"
GeriFutbol "Bir gol attım diye kahraman olmadım"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ahmet ERCANLAR
14.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

"Bir gol attım diye kahraman olmadım"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Bir gol attım diye kahraman olmadım"

İslam Slimani, maç sonrası Ersun Yanal'a başarısının süreceği sözünü verdi.

“Tek bir gol attım diye zafer kazanmış kahraman gibi ortaya çıkmamalıyım. İlerleyen haftalarda iyi oyunlar ve goller sonrası konuşmak en doğrusu. Zenit maçını kazandıysak, takım halinde kazandık. Ben üstüme düşeni yapmaya çalıştım.”

F.BAHÇE’de Zenit karşılaşması sonrası soyunma odasında en mutlu kişi Islam Slimani’ydi... Ersun Yanal’ın bir dönem gözden çıkardığı Cezayirli oyuncu, uzun zaman sonra forma giyerken, haftalar sonra attığı golle takımına karşılaşmayı kazandırdı. Maç sonrası teknik
direktör Yanal, Slimani ile özel bir görüşme yaptı. Yanal, yıldız oyuncuya, “Böyle oynadığın müddetçe taraftar arkanda durur ve başarılı olursun. Sen bu şekilde oynamaya devam et. Sahada doğru olanı yaptığın anda formayı almayı sürdürürsün. Taraftar da bunu görür ve bambaşka bir noktada olursun” dedi

TAKIMIN antrenmanlarda ve saha dışında en pozitif isimlerinden biri olarak göze çarpan Slimani’nin sahadaki kötü görüntüsünün asıl gerçeği yansıtmadığını düşünen teknik direktör Ersun Yanal, Cezayirli oyuncunun golleri attıkça güvenini kazanacağına inandığını belirterek, “Sen şu anki görüntünün çok daha üzerinde bir potansiyele sahipsin, sahada baskı altına girme. Şu an son derece iyi bir ivme yakaladın. Bunu iyi değerlendir ve formayı bir daha geri verme” diye konuştu.

PERFORMANSININ artacağı ve gollerinin devamının geleceği konusunda Ersun Yanal’a söz veren Slimani, “Kötü bir dönem geçirdiğimin farkındayım. Ancak bunun çok abartıldığını da düşünüyorum. İnsanlar yargısız infaz yapmaya çok hevesli” ifadelerini kullandı. Cezayirli futbolcu, yayıncı kuruluşun maç sonrası televizyon röportajı talebini de ilgi çekici bir gerekçeyle reddetti. Slimani, bunun nedenini, “Bir golle zafer kazanmış gibi kahraman gibi ortaya çıkmamalıyım. İlerleyen haftalarda iyi oyun ve gollerle röportaj vermek daha doğru olur” sözleriyle açıkladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Bir gol attım diye kahraman olmadım"

Derbi öncesi kart alarmı

Oğuzhan Özyakup bombası! Ezeli rakibe...

Adriano'yu resmen açıkladılar! Transfer...