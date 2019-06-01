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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Efkan BUCAK
01.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bir final, 2 olay

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Bir final, 2 olay

Gazişehir, geçen yıl Süper Ligi kaybederken, rakip Erzurum’un başında Mehmet Altıparmak vardı. O Altıparmak, Gazişehir’e gelip mutlu sona ulaştırdı. Geçen finalde Erzurum’da oynarken penaltıda topu sağ üstten auta yollayan Gökhan, bu kez de Hatay formasıyla topu aynı noktadan dışarı attı

SPOR Toto 1. Lig playoff finalini kazanarak adını Spor Toto Süper Lig’e yazdıran Gazişehir Gaziantep tarihinde ilk kez 1 numaralı ligde mücadele etmeye hazırlanıyor. 1988 yılında SANKO Holding bünyesinde Sankospor ismiyle kurulan kulüp, 1990-2000 sezonunda el değiştirerek Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ismini aldı. 2010-2011 sezonunda 1. Lig finalinde Orduspor’a 1-0 yenilerek Süper Lig biletini kaçıran kulüp, 15 Haziran 2017’de belediye bünyesinden çıkarak Adil Sani Konukoğlu başkanlığında Gazişehir Gaziantep ismini aldı.

ÜSt üste iki yıl play-off finaline kalan kırmızı siyahlı takım, geçen sezon son maçta BB Erzurumspor’a penaltılarla mağlup olmuştu. Geçtiğimiz sezon Erzurumspor’un başında Gazişehir’i yenerek takımını Süper Lig’e taşıyan Mehmet Altıparmak, bu kez Gazişehir’in hocası olarak Süper Lig biletini aldı. Altıparmak, böylece 3 kez takımlarını Süper Lig’e çıkarma başarısını gösterdi. Geçen sezon Erzurum’u Süper Lig’e çıkaran deneyimli hoca, 20132014’te Alanyaspor’u, bu sezon da Gazişehir’i mutlu sona ulaştırdı. Altıparmak, 2006-2007’de ise Kartalspor’u 1. Lig’e taşımıştı.

Gökhan'ın kötü şansı

HATAY-Gazişehir finali bir başka çarpıcı olaya daha sahne oldu. Penaltılarda Hatay adına tek isabetsiz vuruşu yapan Gökhan Karadeniz, üst üste 2. sezon aynı talihsizliği yaşadı. Geçen yıl Erzurum-Gazişehir maçında Erzurum formasıyla atışı sağ üstten auta gönderen Gökhan, önceki akşam bu kez Hatay formasıyla topu yine sağ üstten dışarı yolladı.

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