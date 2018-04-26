Bir dönem Beşiktaş forması giymişti. Yeni adresi...
2012-13 sezonunda Rangers'tan Beşiktaş'a bedelsiz olarak gelen Allan McGregor, yeniden Rangers'a dönüyor...
Beşiktaş'ta 26 lig maçında forma giyen Allan McGregor, sonrasında Hull City'e transfer olmuştu.
Cardiff'te kiralık forma giydikten sonra tekrar Hull City'e dönen tecrübeli eldiven, sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyi reddetti ve yeni sezon için Rangers ile anlaştı.
250'den fazla maça çıktığı Rangers'a dönme planları içinde olan McGregor'un antrenörü Steven Gerrard olabilir.
Beşiktaş ise 29 Nisan Pazar günü, sezonun en kritik maçında Galatasaray deplasmanında olacak.
TEK MAÇ fırsatı Nesine.com'da, kaçırmayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle