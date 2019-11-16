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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
16.11.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Bir devir sona erdi! Bayern'de Hoeness başkanlığı bıraktı...

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Bir devir sona erdi! Bayern'de Hoeness başkanlığı bıraktı...

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulüplerinden Bayern Münih’te Başkan Uli Hoeness dönemi sona erdi.

Oyuncu, menajer ve başkan olarak Bayern Münih’te görev yapan Hoeness, kulübün Münih Olimpiyat Salonu’nda düzenlenen Genel Kurulu’nda daha önce açıkladığı gibi başkanlık için yeniden aday olmadı.

Hoeness, burada yaptığı konuşmada, kulüp üyelerine kendisine destek verdikleri için teşekkür ederek, "Beni mutlu ettiniz. Harika bir dönemdi. Artık bitti." ifadesini kullandı.

Görev yaptığı dönemde Bayern Münih’i iyi bir yere taşıdıklarına işaret eden 67 yaşındaki Hoeness, “Hiçbir zaman çılgınca şeyler yapmadık ve çoğu zaman başarılı bir şekilde futbol oynadık. Taraftarlarımız kendi stadına sahip olma hayalini kurdular. Bu hayali gerçekleştirdik." diye konuştu.

Konuşması sırasında üyelerden alkış alan ve göz yaşlarına hakim olamayan Hoeness, kendisinden sonra Bayern Münih'in başkanlığına Herbert Hainer'in geleceğinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Genel Kurul'da yapılan seçimde Adidas şirketinin eski Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Hainer, üyelerin büyük çoğunluğunun oyuyla kulübün yeni başkanı seçildi.

Kulübün 1. Başkan Yardımcısı Dieter Mayer, 2. Başkan Yardımcısı da Walter Mennekes oldu.

Genel Kurul'a kulübün eski oyuncuları Franck Ribery ve Arjen Robben de katıldı.

- Franz Beckenbauer’in yerine kulüp başkanı seçilmişti

Almanya’nın en başarılı kulüp başkanı olarak gösterilen Uli Hoeness, 1970 yılında futbolcu olarak Bayern Münih’te oynamaya başladı.

Münih ekibi ile 3’er kez Bundesliga şampiyonluğunu ve Şampiyon Kulüpler Kupası’nı, 1 kez de Almanya Federasyon Kupası’nı kazanan Hoeness, 1978 yılının kasım ayında Nürnberg takımına kiralık olarak transfer edilmişti.

Bayern Münih’e 5 ay sonra dönen Hoeness, 1979’da sakatlığı sebebiyle 27 yaşında futbol kariyerini sonlandırmak zorunda kalmıştı.

Ardından Bayern Münih’te menajerlik görevini üstlenen ve 30 yıl bu görevde bulunan Hoeness, 2009’da Franz Beckenbauer’in yerine kulübün başkanı seçilmişti.

2014’te vergi kaçırmaktan suçlu bulunarak 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Hoeness, kulüp başkanlığından istifa ederek bu görevi Karl Hopfner’e devretmişti.

Hoeness, hapis cezasının yarısını çektikten sonra 2016’nın başında cezaevinden şartlı tahliye edilmişti.

Cezaevinden çıktıktan sonra Bayern Münih başkanlığına yeniden aday olan Hoeness 2016’nın kasım ayında yeniden başkan seçilmişti.

Bir devir sona erdi Bayernde Hoeness başkanlığı bıraktı...

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