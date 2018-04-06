Bir dergi 10 dünya...
Üçüncü sayısı da Nisan ayı itibariyle okurlarla buluşan Spor Arena Plus’ta Roma’da Türkiye’yi gururla temsil eden Cengiz Ünder’in çok özel bir röportajı da bulunuyor.
DİJİTAL dergi Spor Arena Plus’ın Nisan sayısı, yine dopdolu... hurriyet.com.tr’den ve Dergilik uygulamasından indirilip okunabilen 166 sayfalık dergide, futbolun yanı sıra tüm olimpik branşlardan haber, araştırma ve röportajlar yer alıyor.
Roma’da forma giyen Cengiz Ünder, Spor Arena Plus’a verdiği röportajda bilinmeyen yönlerini anlatırken, Başakşehir ve Altınordu’daki eski hocaları, milli futbolcuyla ilgili görüşlerini dile getirdi. En çarpıcı görüş Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu’dan geldi:
“Cengiz Ünder Brezilyalı olsaydı, Roma’ya 100 milyon Euro’ya transfer olurdu.”
Spor Arena Plus’ta ayrıca, Uğur Meleke, Rüştü Reçber, Mert Aydın, Çetin Cem Yılmaz, Kerem Akbaş gibi 30’u aşkın yazarın yazıları yer alıyor.
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166 SAYFALIK DERGi 10 FARKLI KAPAKLA YAYINDA
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AYLIK dijital dergi Spor Arena Plus, ‘Dergilik’ uygulaması ile IOS ve Android işletimli akıllı telefonlardan ve tablet bilgisayarlardan da indirilerek okunabiliyor.
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