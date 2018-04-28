Bir derbi dört takım! Galatasaray - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe... Şampiyonluğun 4 adayından 2’si bugün karşılaşacak. Cimbom, 31. hafta karşılaşmasında Kartal’ı ağırlarken, zirvenin diğer takipçilerinin de gözü kulağı Türk Telekom Stadı’nda olacak. Derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Süper Lig’de sezonun maçında Galatasaray, Beşiktaş’ı ağırlayacak. İki takım, ezeli rekabetteki 343. randevuya Türk Telekom Stadı’nda çıkacak. Şampiyonluk adaylarından ikisi karşılaşırken, diğer iki zirve takipçisi Başakşehir ile Fenerbahçe’nin de gözü kulağı Türk Telekom Stadı’nda olacak. 120’YE 109 G.SARAY ◊ G.SaRay ile Beşiktaş arasındaki 94 yıllık ezeli rekabette sarı kırmızılıların 120’ye 109 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Cimbom, atılan gol sayılarında da 480’e 451 önde...
ASLAN KÖŞEYİ DÖNECEK
G.SaRay’da Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanıyor. Sarı kırmızılı kulüp stada, ‘Garage Sale’ standı kurdu ve eski stokları eritme kararı alındı. Şimdiye dek bilet satışlarından 4 milyon TL gelir elde eden kulübün, bu rakamı 6 milyon TL’ye taşıması bekleniyor. ◊ Öte yandan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de, kritik derbi öncesinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile yönetimini Türk Telekom Stadı’nda ağırlamak için özel bir davet gönderdi.
"BEŞİKTAŞ'I KİMSE YIKAMAZ"
Beşiktaş’ın Pendik’teki No: 1903 Gazi Akınal Sosyal Tesisleri açıldı. Açılışa Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve 2. Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler katıldı. Orman burada, “Beşiktaş efendiliğiyle namusuyla büyüyor. Beşiktaş büyürken birlik olmak zorunda. Hamd olsun Beşiktaş’ı kimse yıkamaz. Kimsenin buna gücü yetmez” dedi.
Galatasaray: Muslera, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Tosic, Adriano, Medel, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
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