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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Bir derbi dört takım! Galatasaray - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
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Futbol
28.04.2018 - 22:29, Son Güncelleme:

Bir derbi dört takım! Galatasaray - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

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Bir derbi dört takım! Galatasaray - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe... Şampiyonluğun 4 adayından 2’si bugün karşılaşacak. Cimbom, 31. hafta karşılaşmasında Kartal’ı ağırlarken, zirvenin diğer takipçilerinin de gözü kulağı Türk Telekom Stadı’nda olacak. Derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig’de sezonun maçında Galatasaray, Beşiktaş’ı ağırlayacak. İki takım, ezeli rekabetteki 343. randevuya Türk Telekom Stadı’nda çıkacak. Şampiyonluk adaylarından ikisi karşılaşırken, diğer iki zirve takipçisi Başakşehir ile Fenerbahçe’nin de gözü kulağı Türk Telekom Stadı’nda olacak. 120’YE 109 G.SARAY ◊ G.SaRay ile Beşiktaş arasındaki 94 yıllık ezeli rekabette sarı kırmızılıların 120’ye 109 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Cimbom, atılan gol sayılarında da 480’e 451 önde...

ASLAN KÖŞEYİ DÖNECEK

G.SaRay’da Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanıyor. Sarı kırmızılı kulüp stada, ‘Garage Sale’ standı kurdu ve eski stokları eritme kararı alındı. Şimdiye dek bilet satışlarından 4 milyon TL gelir elde eden kulübün, bu rakamı 6 milyon TL’ye taşıması bekleniyor. ◊ Öte yandan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de, kritik derbi öncesinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile yönetimini Türk Telekom Stadı’nda ağırlamak için özel bir davet gönderdi.

"BEŞİKTAŞ'I KİMSE YIKAMAZ"

Beşiktaş’ın Pendik’teki No: 1903 Gazi Akınal Sosyal Tesisleri açıldı. Açılışa Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve 2. Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler katıldı. Orman burada, “Beşiktaş efendiliğiyle namusuyla büyüyor. Beşiktaş büyürken birlik olmak zorunda. Hamd olsun Beşiktaş’ı kimse yıkamaz. Kimsenin buna gücü yetmez” dedi.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Tosic, Adriano, Medel, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

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