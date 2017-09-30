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Bir ciddiyetsizliği daha kaldıramaz! Belhanda...

Hürriyet Spor Yazarı ve Spor Arena yorumcusu Uğur Meleke, Galatasaray-Karabükspor maçının ilk yarısını değerlendirdi...

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İşte, Uğur Meleke'nin yorumları...

Giden-gelen bir ilk yarı izledik, bu tablonun sebebi ne?
- Galatasaray kendi saha ve seyircisi avantajıyla baskılı başladı, golleri de buldu ama ummadıkları bir strateji var karşılarında: Karabük önde harika baskı yapıyor. 3 top kazandılar, biri gol oldu, diğer ikisi de pozisyon. Galatasaray orta sahası çıkarken daha ciddi olmak zorunda. Belhanda’nın bir ciddiyetsizliği gole neden oldu, bir başkasını kaldıramayabilir Galatasaray...

Tolga’nın yokluğu hissediliyor mu?
- Top ayağındayken, üçüncü bölgedeyken çok renkli Galatasaray. Ama topu kaptırdıklarında Tolga’nın yokluğunu hissediyorlar. Ndiaye kaleye daha uzak oynuyor, bu da onu daha kontrolsüzleştiriyor. Tolga’nın yokluğu Ndiaye’nin de ritmini etkiledi.

Galatasaray’da ikinci devre öncesi oyuncu değişikliği gerekir mi?
- Oyuncu değil ama oyun değişikliği olabilir. Daha uzun metrajlı pas stratejisine dönülebilir, Gomis bu topları indirebilen bir oyuncu. Belhanda da daha ciddi oynamalı.

GalatasarayKarabüksporUğur Meleke
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