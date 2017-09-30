Bir ciddiyetsizliği daha kaldıramaz! Belhanda...

İşte, Uğur Meleke'nin yorumları...

- Giden-gelen bir ilk yarı izledik, bu tablonun sebebi ne?

- Galatasaray kendi saha ve seyircisi avantajıyla baskılı başladı, golleri de buldu ama ummadıkları bir strateji var karşılarında: Karabük önde harika baskı yapıyor. 3 top kazandılar, biri gol oldu, diğer ikisi de pozisyon. Galatasaray orta sahası çıkarken daha ciddi olmak zorunda. Belhanda’nın bir ciddiyetsizliği gole neden oldu, bir başkasını kaldıramayabilir Galatasaray...

- Tolga’nın yokluğu hissediliyor mu?

- Top ayağındayken, üçüncü bölgedeyken çok renkli Galatasaray. Ama topu kaptırdıklarında Tolga’nın yokluğunu hissediyorlar. Ndiaye kaleye daha uzak oynuyor, bu da onu daha kontrolsüzleştiriyor. Tolga’nın yokluğu Ndiaye’nin de ritmini etkiledi.

- Galatasaray’da ikinci devre öncesi oyuncu değişikliği gerekir mi?

- Oyuncu değil ama oyun değişikliği olabilir. Daha uzun metrajlı pas stratejisine dönülebilir, Gomis bu topları indirebilen bir oyuncu. Belhanda da daha ciddi oynamalı.