Bir Caner Erkin etmediler

Sezon başlar başlamaz formayı kapan tecrübeli sol bek 7 maçta yaptığı 5 asistle galibiyetlerde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Diğer yandan her sezon olduğu gibi bu sezon da takımın en iyileri sınıfında değişmeyen tek isim Atiba var. Ülkesi Kanada'da bile her yıl 'yılın futbolcusu' seçilen tecrübeli futbolcu orta sahada bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile adeta emniyet sübabı olmaya devam ediyor. Atiba, Konyaspor karşısında 60'ta 60 pas ile kusursuz bir oyun sergiledi.

Büyüklerin bekleri bir Caner etmedi

Siyah-beyazlıların milli yıldızı Caner Erkin, Beşiktaş formasıyla bu sezon geride kalan 7 maçta 5 asist yaparken; Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sol beklerinden daha fazla gole katkı yaptı. F. Bahçe'den İsmail Köybaşı ile G.Saray'dan Linnes 2'şer, Trabzonspor'dan ise Mas da 1 asist yaparken, Hasan Ali ile Latovlevici'den herhangi bir katı gelmedi. Caner'in asistlerinin 3'ü Cenk'in golüyle sonuçlandı. Milli takımın sol beki ayrıca 3 kilit pası yaptı, 3 de isabetli şut attı.