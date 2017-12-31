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Bir ay önce döndü ama yine yok

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, sakatlığı nedeniyle bir ay daha sahalardan uzak kalacak.

Hürriyet Haber
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MANCHESTER United’ın Portekizli teknik direktörü Mourinho, Southampton ile golsüz berabere kaldıkları lig maçının ardından takımın golcüleri Ibrahimovic ve Romelu Lukaku’nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Uzun bir aranın ardından kasım ayında yeniden sahalara dönen Ibrahimovic’in yeniden sakatlandığını belirten ve bu nedenle Southampton maçında kadroda yer almadığını kaydeden Mourinho, “Daha önce sakatlık yaşadığı dizinden yine sorun yaşadı. Bir ay daha forma giyemeyecek” dedi.

Bir ay önce döndü ama yine yok

LUKAKU DA SAKATLANDI
Southampton maçının 14. dakikasında aldığı darbenin ardından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Belçikalı golcü Lukaku’ya oksijen maskesi takviyesi yapıldığını belirten Mourinho, “Bilinci yerinde ama böyle ciddi bir sakatlığın ardından en az iki maç oynamasını beklemiyorum” diye konuştu.

Bir ay önce döndü ama yine yok

Zlatan IbrahimovicPremier Lig

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