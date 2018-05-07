Bir anlık sinirle söyledi devam edecek
“Sürekli taraftar tepkisine maruz kalıyoruz. Bu anlaşılmaz durumda kalıp kalmama ile ilgili değerlendirme yapacağım” sözleriyle tartışma yaratan Kocaman’ın bu açıklamayı ‘bir anlık sinirle’ yaptığı belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcı yeni sezonda taraftarla daha iyi bütünleşmiş bir takım kurmayı planlıyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın Bursaspor maçı sonrası sarı lacivertli taraftarlara yönelik sitem dolu sözleri gündeme bomba gibi düştü.
Tribünden yeterli destek alamadıklarından yakınan Kocaman, “Sezonun ilk haftalarından beri taraftar tepkisine maruz kalıyoruz. Bu anlaşılmaz durumun içerisinde fazla kalıp kalmamakla ilgili değerlendirme yapacağım” diyerek sıkıntısını dile getirdi.
Gelecek sezonu düşünüyor
Bu sözler, ‘Kocaman görevi bırakıyor’ yorumlarına yol açarken, tecrübeli teknik adamın yakınları böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Tartışma yaratan bu açıklamaların, ‘bir anlık sinirle söylenmiş sözler’ olduğu belirtilirken, tecrübeli teknik adamın gelecek sezonun planlamasına devam ettiği kaydedildi. Aykut Kocaman’ın yeni sezonda taraftarla çok daha bütünleşmiş bir takım kurmaya çalıştığı da ifade edildi.
Final biletleri satışa çıktı
Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisar arasında Perşembe günü Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin biletleri dün satışa sunuldu. Sarı lacivertli taraftarlar için biletler, www.passo.com. tr sitesinden sadece Fenerbahçe logolu Passolig kart sahiplerine işleniyor.
Akhisarspor tribününe ait biletler ise sadece Spor Toto Akhisar Stadı’ndaki Passolig gişelerinden satılıyor. Bilet fiyatları 40 ila 80 lira arasında değişiyor.
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