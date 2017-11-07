Binlerce oyunsever ZULA için buluştu

Organizasyonda oyun severler “Ödüllü Bireysel Turnuva” başlığı altında yarışıyorlar. Pepsi’nin ana sponsorluğunda düzenlenen turnuvada ayrıca Defacto, Philips TV, İninal ve cekmecede.com da sponsor markalar olarak yer alıyor.

MSI, Nvidia ve Logitech markaları ise hediye ürünleri ile resmi tedarikçi olarak organizasyona destek veriyorlar. ZULA “Roadshow” 4-5 Kasım tarihlerinde Adana M1 AVM'de başladı. Ünlü Youtuber Baturay’ın da konuk olduğu etkinliğe 5.000'den fazla oyun sever katıldı.

Ingame Group tarafından geliştirilen ve ayda 1.5 milyonu aşan oyuncu sayısı ile Türkiye'nin en çok ilgi gören oyunlarının başında gelen ZULA, binlerce oyuncunun katılacağı bir turnuvaya başladı. ZULA, 5 haftalık bir süreçte Adana, Antalya, Ankara ve İstanbul'da bulunan 5 farklı AVM'de bir etkinlik zinciri düzenleyerek oyun severlerle buluşacak.

“Ödüllü Bireysel Turnuva” başlığı altında yapılan bu etkinliklerde AVM'lerde kurulacak özel aktivite alanında Bireysel Ödüllü Zula Turnuvası, Zula Kasa Yarışmaları, Ünlü Youtuber'ların katılımı ile imza ve fotoğraf çekme etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca tüm katılımcılar etkinlik alanında sponsor markaların düzenleyeceği hediye kampanyalarından yararlanabilecek.

ZULA Roadshow etkinliği, 4-5 Kasım tarihlerinde Adana M1 AVM’de başladı. Ünlü Youtuber Baturay konuk olduğu etkinliğe 5 binden fazla oyun sever katıldı. 2 binden fazla ZULA oyuncusu bireysel turnuvada mücadele etmek için başvuru yaparken, 2 günde 3 bin 500'den fazla ödül dağıtıldı. Yaklaşık 750 kişi Bireysel Ödüllü Turnuva'da yarıştı ve turnuva birincileri MSI, Nvidia ve Logitech ürünlerini almaya hak kazandı. Özel olarak tasarlanan ZULA tişörtleri ilk kez Defacto mağazalarında satışa sunuldu ve büyük bir ilgi ile karşılandı.

ZULA Roadshow heyecanı Adana’daki turnuvanın ardından hız kesmeden devam edecek. 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya’da MarkAntalya AVM'de oyun severlerle buluşacak olan organizasyona bu kez Minecraft Evi'nden Bugraa K konuk olarak katılacak. ZULA severler Antalya’da da pek çok ödülün sahibi olacak.