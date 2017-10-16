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Binlerce çocuk sporla buluşacak

Saran Group’un gençlere sporu sevdirmek misyonu ile Anadolu’nun dört bir yanına inşa ettirdiği spor salonlarının 17.si Kırıkkale’de açılacak.

Hürriyet Haber
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyacak olan spor salonunun 18 Ekim Perşembe günü düzenlenecek açılış törenine Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin unutulmaz futbolcularından Serhat Akın, davetliler ve bölge okullarında öğrenim gören çocuklar katılacak.

Sosyal sorumluluk projelerinde sporla eğitimi aynı platformda buluşturan Saran Group’un yeni spor salonunda binlerce çocuk, spor ile tanışacak, spor yapma imkanı bulacak.

Öğrenciler, Kırıkkale Atatürk Spor Salonu’nda basketbol, voleybol ve hentbol gibi salon sporları alanında eğitim alabilecek.

2000 yılından bu yana on binlerce çocuk konuk edildi

2000 yılından bugüne kadar başta Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere 16 spor salonu Doğubeyazıt, Ağrı, Ardahan, Hakkâri, Kırıkkale, Van, Kahramanmaraş ve Soma gibi illerde ve ilçelerde açmıştı. İç ve dış cepheleri sarı-lacivert renklerde tasarlanan spor salonlarında on binlerce çocuk konuk edilirken, on binlerce çocuğun spor eğitimi almasını sağlayacak çalışmalar da sürdürülüyor.

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