1968 yÄ±lÄ±ndan beri senede bir kez dÃ¼zenlenen Åžampiyonaâ€™nÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™de gerÃ§ekleÅŸecek Engel Atlama yarÄ±ÅŸmalarÄ±nda Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, HÄ±rvatistan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Slovenya, SÄ±rbistan ve TÃ¼rkiye ile gerÃ§ekleÅŸecek olan yarÄ±ÅŸmalarda 11 Ã¼lkeden 300 sporcu ve 440 at yarÄ±ÅŸacak.

TÃ¼rkiye Binicilik Federasyonu tarafÄ±ndan â€œ30 AÄŸustos - 01 EylÃ¼l CSI Engel Atlama YarÄ±ÅŸmalarÄ±, 04 - 08 EylÃ¼l 2019 tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan â€˜Balkan ÅžampiyonasÄ±â€™, dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nemli binicilerini Ä°stanbulâ€™da Kemer Country AtlÄ± Spor KulÃ¼bÃ¼â€™nde aÄŸÄ±rlayacak. Koru Sigorta, Qatar Airways, Alternatif Bank sponsorluÄŸunda dÃ¼zenlenecek olan yarÄ±ÅŸmalarÄ±n destekÃ§ileri ise Alba Prestige, Atik, IÅŸÄ±k Peyzaj, Radyo D ve Vansan. Bu Ã¶nemli yarÄ±ÅŸmalarÄ±n Medya SponsorluÄŸunu ise her yarÄ±ÅŸmada olduÄŸu gibi DemirÃ¶ren Medya Ã¼stleniyor.

Kemer Country Clubâ€™Ä±n uluslararasÄ± tesislerinde dÃ¼zenlenecek dev organizasyonda YÄ±ldÄ±zlar, GenÃ§ler, GenÃ§ YetiÅŸkinler,Â Ustalar ve KadÄ±nlar kategorilerinde hem takÄ±m hem de bireysel ÅŸampiyonlar belli olurken ayrÄ±ca GenÃ§ At MÃ¼sabakalarÄ± da dÃ¼zenlenecek, TÃ¼rkiye ise beÅŸ kategoride sahaya Ã§Ä±kacak.

Â YÄ±ldÄ±z sporcularÄ±mÄ±za uluslararasÄ± seviyede tecrÃ¼be kazandÄ±racak organizasyonun TÃ¼rkiyeâ€™de dÃ¼zenlenmesiyle Ã¼lke tanÄ±tÄ±mÄ±na da katkÄ± saÄŸlamasÄ± hedefleniyor. Daha Ã¶nceki yÄ±llarda da birÃ§ok kez deÄŸiÅŸik branÅŸlarda Balkan ÅžampiyonasÄ± yarÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi Kemer Country AtlÄ± Spor tesislerinin alt yapÄ±sÄ±nÄ±n yeterli olmasÄ±, yarÄ±ÅŸma ve Ä±sÄ±nma sahasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± standart kriterlerini karÅŸÄ±lamasÄ± organizasyon iÃ§in tercih edilme sebepleri arasÄ±nda gÃ¶steriliyor.

Binicilikte seyir zevki en yÃ¼ksek olan Engel Atlama ÅžampiyonasÄ±â€™nÄ±n keyfini yaÅŸayacak olan davetliler; aynÄ± zamanda Kemer Country AtlÄ± Spor KulÃ¼bÃ¼ ve DS Automobiles TÃ¼rkiye iÅŸbirliÄŸi Ã§erÃ§evesinde festival alanÄ±na yeni nesil DSÂ Automobiles modelleri ile shuttle hizmetinden faydalanacak. AyrÄ±ca aÃ§Ä±lan DS Automobiles TÃ¼rkiye standlarÄ±nda DS 7 CROSSBACK ve DS 3 CROSSBACK modellerini yakÄ±ndan inceleme ve test etme imkanÄ± da bulacaklar.

YarÄ±ÅŸma ProgramÄ±.



CSI* Engel Atlama YarÄ±ÅŸmalarÄ± Program

30 AÄŸustos - 1 EylÃ¼l



30 AÄŸustos Cuma

BaÅŸlama saati 09.00Â

Radyo D Bronz TurÂ / YÃ¼kseklik 110 cmÂ

Alba Prestige Children Class / YÃ¼kseklik 110 cm

TBFÂ Young Horses / YÃ¼kseklik 120-125 cm

Atik Silver Tur / Â YÃ¼kseklik 120 cm

TBF Gold Tur / YÃ¼kseklik 135 cm

Â

31 AÄŸustos Cumartesi

BaÅŸlama saati 09.00

TBF Young Horses / YÃ¼kseklik 120 -125Cm

DS TÃ¼rkiye Bronze Tur / YÃ¼kseklik 110 cm





Alba Prestige Children Class / Â YÃ¼kseklik 110 cm

Atik Silver Tur / YÃ¼kseklik 125 cm

Vansan Gold Tur YÃ¼kseklik 140 cm

Â

Â

01 EylÃ¼l Pazar

BaÅŸlama saati 08.30

TBF Young Horse Final YÃ¼kseklik / 125-130 cm

Alba Prestige Children Class Final/ YÃ¼kseklik 120 cm

DS TÃ¼rkiye Bronze Tour Final/ YÃ¼kseklik 115 cm

Atik Silver Tur Final / YÃ¼kseklik 130 cm

Koru Sigorta Gold Tour / YÃ¼kseklik 140 cm

Â

04 - 08 EylÃ¼l Balkan ÅžampiyonasÄ± - Program





04 EylÃ¼l Ã‡arÅŸamba

BaÅŸlama Saati 15.00

Ã‡ocuklar / YÃ¼kseklik 100cm

GenÃ§ler ve Amazonlar / YÃ¼kseklik 110cm

GenÃ§ Biniciler ve Ustalar/ YÃ¼kseklik 120cm

Â

05 EylÃ¼l PerÅŸembe

BaÅŸlama saati 08.30

08:30 Amazons 1st Indivudal Qualifer Â / YÃ¼kseklik 120cm

10.50 Young Rider 1st Indivudal Qualifer Â / YÃ¼kseklik 130 cm

12.30 Seniors 1st Indivudal QualiferÂ / YÃ¼kseklik 140 cm

14.15 Children 1st Indivudal Qualifer Â / YÃ¼kseklik 115 cm

16.30 Junior 1st Indivudal Qualifer Â / YÃ¼kseklik 125 cm

18.20 Young Horses / YÃ¼kseklik 120 -125cm

Â

06 EylÃ¼l Cuma

BaÅŸlama saati 08.30

08:30 Young Rider Competition 2nd + 3rd Indivudal Qualifer / YÃ¼kseklik 130cm

11.20 Qatar AirwaysÂ Senior Team Competition 2nd + 3rd Indivudal Qualifer / YÃ¼kseklik 140 cm Â

15.00 Amazons Team Competition 2nd + 3rd Indivudal Qualifer / YÃ¼kseklik 125 cm

19.00Â Â Young HorsesÂ / YÃ¼kseklik 120 cm

Â

07 EylÃ¼l Cumartesi

BaÅŸlama saati 09.30

09:30Children Team Competition 2nd + 3rd Indivudal Qualifer Â / YÃ¼kseklik 115cm

13.15 Junior Team Competition 2nd + 3rd Indivudal QualiferÂ / YÃ¼kseklik 125 cm

17.00 Young Horses Final / YÃ¼kseklik 125-130 cm

Â

08 EylÃ¼l Pazar

BaÅŸlama saati 08.30

08:30 Amazons GP & Indivudal final 4th Indivudal Qualifer / 125cm

11.00 Children Â GP & Indivudal final 4th Indivudal Qualifer / YÃ¼kseklik 120 cm

13.30 Junior GP & Indivudal final 4th Indivudal Qualifer / YÃ¼kseklik 130 cm

16.00 Young Rider GP & Indivudal final 4th Indivudal Qualifer / YÃ¼kseklik 135 cm

17.40 Alternatif Bank Seniors GP & Indivudal final 4th Indivudal Qualifer/ YÃ¼kseklik 145 cmÂ



