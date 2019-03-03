Bin liraya casusluk! 'James Bond' gözlükleri...
Geçtiğimiz aylarda, Leeds United gözlemcilerinin "casusluk" yaptığı haberleri basını ciddi şekilde meşgul etmiş, teknik patron Marcelo Bielsa detaylı bir toplantı yapmıştı.
Basın toplantısı sırasında "casusluk" iddialarını yalanlamayan ama bunu yapmak için izin de almanın gerekli olmadığını savunan Bielsa, daha önce bu tarz bir incelemeyi Arjantin milli takımının başındayken de uyguladığını dile getirmişti.
Olayı inceleyen EFL kurulu, Leeds United'a 200 bin Sterlin ceza vermişti.
The Sun'ın ortaya çıkardığı habere göre, Premier Lig gözlemcileri "James Bond benzeri" gözlükler ile antrenmanları takip ediyor ve rakiplerin analizini yazılı olarak notlarken, görsel olarak da bu gözlüklerle kayıt yapıyorlar...
The Sun'a konuşan gizli kaynak, bu gözlüklerin internet üzerinden sadece 150 Sterlin'e (yaklaşık bin lira) alınabildiğini, gözlüğün şeklinin normal bir gözlükten farklı olmadığı için ayrım yapmanın kolay olmadığını ve yasal olarak bu kayıtları yapmanın da bir yaptırımı olmadığını belirtti.
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